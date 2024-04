Interpol en el Zócalo: así será el operativo de seguridad para el concierto

Miles de fanáticos de la banda neoyorquina Interpol están listos para ver y disfrutar su presentación en el Zócalo de la Ciudad de México.

A menos de una semana, el operativo de seguridad que resguardará el show fue dado a conocer por las autoridades del gobierno capitalino.

Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, informó en conferencia de prensa que en el operativo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegará mil 265 elementos que serán coordinados por 150 personas de la Secretaría de Gobierno (Segob).

CDMX Interpol anuncia concierto gratis en el Zócalo

Por su part, Ricardo Ruiz Suárez, secretario de Gobierno de la CDMX, detalló que habrán filtros de revisión para asegurar que los asistentes no ingresen con ningún tipo de arma; asimismo la cámaras del C5 vigilarán cualquier posible altercado.

Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC, precisó que el operativo de seguridad iniciará a las 13:00 horas del sábado con 102 vehículos, 28 motopatrullas, así como cinco grúas.

Una de las recomendaciones más importantes es que los fans acudan al concierto con dos horas de anticipación para poder encontrar el mejor lugar para ver a los músicos.

Si la cantidad de asistentes es demasiada, no habrá más ingresos a la plancha del Zócalo y el espectáculo podrá verse en las ocho pantallas y bocinas que estarán distribuidas en las avenidas 20 de Noviembre y Pino Suárez.

El #JefeDeGobierno, @martibatres, informó que se implementará, en conjunto con distintas dependencias, un operativo para el concierto de Interpol, el día sábado 20 de abril a las 19:00 horas en Zócalo capitalino, con el objetivo brindar seguridad y protección a las y los… pic.twitter.com/56XlXV35sa — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) April 14, 2024

¿Qué artículos no se pueden llevar al concierto de Interpol?

Las autoridades de CDMX también dieron a conocer una lista de objetos que no pueden ingresar al espectáculo, entre ellos:

Bebidas alcohólicas

Bolsas voluminosas

Rayos láser

Aerosoles

Drones

Piroténica

Latas, envases de vidrio, hieleras

Estamos absolutamente electrificados de emoción al anunciar que daremos un concierto gratuito para nuestros fans mexicanos, y de hecho, para fans de todas partes, en el Zócalo en el corazón de la Ciudad de México el sábado 20 de abril de 2024.

¡Es un sueño para nosotros poder… pic.twitter.com/xPQ3OkOdiv — Interpol (@Interpol) April 1, 2024

¿Cuándo es el concierto de Interpol en el Zócalo?

Los integrantes de Interpol Paul Banks, Daniel Kessler y Sam Fogarino darán su show totalmente gratuito el 20 de abril de 2024, en el Zócalo de la Ciudad de México a partir de las 19:00 horas.

¿Quién abrirá el concierto de Interpol en el Zócalo?

Como los teloneros de Interpol estarán Water From Your Eyes, un dúo estadounidense del género indie pop, integrado por Rachel Brown y Nate Amos.

Los músicos compartieron en sus redes sociales su emoción por compartir el escenario con una banda tan importante.

in a crazy turn of events we will be heading to Mexico City to open this truly epic/legendary/monumental show at Zócalo on April 20th with @interpol whomst we admire so much and cannot thank enough for having us join them on such a historic day (thank you so much for real) 🙏 pic.twitter.com/EIcOKmAZFw — Water From Your Eyes (@waterfromyreyes) April 8, 2024

“En un giro loco de los acontecimientos, nos dirigiremos a la Ciudad de México para abrir este espectáculo verdaderamente épico/legendario/monumental en el Zócalo el 20 de abril con @interpol a quienes admiramos tanto y no podemos agradecer lo suficiente por invitarnos a unirnos a ellos en un evento tan histórico. Muchas gracias de verdad”, se lee en una publicación de la banda en redes sociales.