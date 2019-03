¡La Hora del Planeta! Esta noche, 59 edificios y monumentos de la CDMX apagarán la luz

Recintos, edificios públicos y monumentos en la Ciudad de México quedarán en la oscuridad de las 20:30 a las 21:30 horas de este sábado para sumarse a la iniciativa mundial la Hora del Planeta, que busca generar conciencia sobre los efectos del cambio climático.

De esta forma, en obeliscos como el Monumento a la Revolución y el Ángel de la Independencia, edificios como la Torre Latinoamericana y Palacio Nacional, recintos artísticos y culturales como el Altar a la Patria y el Palacio de Bellas Artes, y plazoletas como la Glorieta de la Palma y la Fuente de la Diana Cazadora, se apagará la luz en solidaridad con el medio ambiente.

Por décimo año consecutivo, la Ciudad de México se une al movimiento liderado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés), que busca hacer frente a los efectos del cambio climático.

Esta inactiva surgió el 31 de marzo de 2007 en Sidney, Australia, e inicialmente consistió en apagar las luces durante una hora para demostrar que cada persona puede tener un impacto positivo frente al cambio climático.

#Nature makes our life better by giving us good food, clean air, fresh water and so much more - but it is severely under threat. This #EarthHour join millions around the world as we switch off for nature💡30 March, 8:30pm your local time. #Connect2Earth https://t.co/QtQIZJgI7y — Earth Hour (@earthhour) 29 de marzo de 2019

Hoy, se ha convertido en la más grande celebración por el planeta y que ha impulsado compromisos ambientales en todo el mundo; este año, la Hora del Planeta hace un llamado para reconectarnos con la naturaleza e impulsar juntos un compromiso global. Según la WFF, a la fecha son más de 187 los países que se han sumado a esta iniciativa.

México es altamente vulnerable al cambio climático debido a su ubicación entre dos mares, su orografía y a que la mayoría de su población vive en situación de pobreza.

Las intensas lluvias, sequías, ciclones tropicales y poderosos huracanes con consecuencias en la disponibilidad de agua, infraestructura, viviendas y cosechas, el aumento del nivel del mar, la expansión de enfermedades transmitidas por vectores y el surgimiento de plagas, son algunos de los impactos asociados al cambio climático.

Durante el día, esta iniciativa se acompaña de tres retos: un día sin plásticos, día sin carne y sin emisiones de carbono.

La ceremonia de apagado de luces se realizará esta noche en el Monumento a la Revolución y estará encabezada por la secretaria del Medio Ambiente, Marina Robles García, quien estará acompañada por el niño de 11 años Oliver, quien fungirá como embajador del Objetivo 13 Acción por el Clima de la Agenda 2030.