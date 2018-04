Liberan a periodista acusada de robo a La Razón

María Dolores Luna, editora web del diario La Razón, fue puesta en libertad después de que una juez determinó que no participó en el asalto ocurrido el 4 de abril en las instalaciones del perioódico, ubicadas en la delegación Miguel Hidalgo.

A través de un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México informó que una jueza de Control vinculó a proceso a tres sujetos; a uno de ellos, por el delito de robo agravado en lugar cerrado aprovechando relación laboral, así como robo agravado en grado de tentativa en pandilla.

A los otros dos fue por el delito de robo agravado en grado de tentativa en pandilla.

En continuación de audiencia, la impartidora de justicia determinó no vincular a proceso por los mismos hechos a dos mujeres, entre ellas María Dolores Luna, y a un hombre, quienes quedaron en libertad.

Así la jueza resolvió la situación jurídica de las seis personas en la duplicidad del término constitucional, en una audiencia que registró diversos recesos y que se prolongó más de 17 horas.

A los vinculados a proceso, la impartidora de justicia les mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva justificada, y fijó dos meses para la conclusión de la investigación complementaria.

"Fueron los ocho días más fuertes que he vivido"

En su redes sociales, María Dolores Luna agradeció el apoyo que recibió de amigos y familiares, afirmando que estos últimos días han sido fuertes.

"Ya estoy libre. El juez me absolvió, no me vinculó a proceso porque no encontró pruebas en mi contra y también estoy afuera por todo su apoyo, porque ustedes me conocen, saben que yo nunca haría nada así", dijo.

Amanecemos con una gran noticia. LOLA ES LIBRE. ¡Gracias a todos por su apoyo y constancia! pic.twitter.com/3X8YcARq1G — JusticiaParaLolaLuna (@LolaJusticia) 12 de abril de 2018













