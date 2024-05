Madres buscadoras no festejan, marchan por sus desaparecidos

Colectivos de madres buscadoras marcharon del Monumento a la Madre al zócalo capitalino para exigir justicia por sus hijos y familiares desaparecidos, en el marco del 10 de mayo.

La marcha denominada “Buscando nos encontramos” busca la unificación nacional de colectivos contra la desaparición de personas.

Vestidas de blanco, con pancartas, lonas y fichas de búsqueda las madres avanzaron sobre Paseo de Reforma.

Palacio Nacional fue resguardado con vallas y granaderos, mientras las madres exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador, abrirles las puertas para escucharlas.

Con una ficha de búsqueda del presidente acusaron que desde el inicio de su administración se encuentra desparecido.

“Andrés Manuel está desparecido para las familias que no tenemos a nuestros hijos, no nos recibe, no nos atiende, no le gusta ver a las lloronas y nunca nos ha recibido cuando es su responsabilidad todo el país, lo ando buscando, si alguien lo ha visto avísenos”, manifestó Yolanda Morán Isaís, madre buscadora de Coahuila.

“Diez de mayo no es de fiesta es de lucha y de protesta”, “Las madres no se rinden, las madres no se van, nos hace falta un hijo y lo venimos a buscar”, “Si fuera tu hijo también lo buscaría”, fueron algunas de las consignas.

Foto: Ivonne Rodríguez / El Sol de México

Madres buscadores comparten a El Sol de México sus experiencias

Teresa de Jesús Gallegos Yamashiro, se hizo 16 horas para llegar a la Ciudad de México. Ella y su colectivo llegaron el 9 de mayo al Centro de Derechos Humanos Miguel Alemán Pro Juárez (Centro Prodh), en donde se abrió el espacio para las madres que llegarán de otros estados.

“Mi hijo desapareció el 19 de enero de 2023 en Ciudad Reynosa. Fue un vecino a pedirle apoyo a mi hijo en una mudanza, él sale ayudarlo y ya no regresó”, contó.

Explicó que lleva un año que se unió al colectivo “Amor por los desparecidos en Tamaulipas”, con el que se ha sentido apoyada y ya no asiste sola a las búsquedas de su hijo.

Foto: Ivonne Rodríguez / El Sol de México

“Su papá de mi hijo nos dio para el pasaje porque nos parecía fundamental venir apoyar y unificarnos para que nos escuchen las autoridades”, manifestó.

Mirna Lucía Rico Fernández, madre buscadora de la Ciudad de México, resaltó que esta marcha es muy importante porque representa la unificación de todas las familias que buscan a sus hijos.

Foto: Ivonne Rodríguez / El Sol de México

“Es importante porque las autoridades no nos hacen caso si nos ven solos, y es necesario que tanto a los familiares independientes hagamos fuerza porque las autoridades está quitando cifras, están borrando a nuestros hijos no están diciendo las cifras reales”, señaló.

Mirna busca a su hijo Rodrigo Rico quien salió de su casa en la alcaldía Cuauhtémoc y desapareció en la ruta rumbo a una peregrinación en Ajusco-Chalma.

Madres buscadoras en CDMX. Foto: Ivonne Rodríguez / El Sol de México

“Mi hijo desapareció el 28 de septiembre de 2019 en Santo Tomás Ajusco cuando iba rumbo a Chalma. Ya tiene cuatro años ocho meses y el caso no avanza”, contó.

“Por ello la importancia de la unificación, porque existan colectivos pero también estamos las familias que caminamos solas y hoy estamos aquí para unificarnos”, destacó.

Madres buscadoras en CDMX. Foto: Ivonne Rodríguez / El Sol de México

En su arribo al zócalo capitalino exigieron la presentación con vida de sus familiares desaparecidos y acusaron la doble desaparición al borrarlos de los censos.