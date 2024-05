Día de las Madres: artistas llenan las redes con mensajes del 10 de mayo

México celebra este 10 de mayo el Día de las Madres, una festividad en la que se suele llenar de amor y regalos a las mamás mexicanas, destacando todo lo que han hecho por sus hijos.

Diversos artistas y celebridades ya se dieron a la tarea de felicitar a sus madres desde su redes sociales, como fue el caso de la conductora Andrea Legarreta, que envía un mensaje en el primer 10 de mayo desde el fallecimiento de su mamá.

"Mi primer "Día de la madre" sin ti mi reina hermosa… Mi Chabelita amada… La mejor mamá! Yo aquí pensándote y recordándote como SIEMPRE… Orgullosa y agradecida de ser tu hija!", dijo desde su cuenta de Instagram.

Del mismo modo, la presentadora del matutino Hoy aprovechó para celebrar que ella también es madre de dos jóvenes: Mía y Nina.

Maribel Guardia

Maribel Guardia fue otra famosa que no se quedó atrás con las felicitaciones, pues su cuenta de Instagram también subió una foto junto a su madre con un tierno mensaje.

"Compañera de vida, amiga, cómplice, confidente. A lo largo de mi vida me has dado apoyo, aliento y amor incondicional! Te amo Mimita preciosa! Cómo pagarte tanto amor? Felicidades a todas las mamitas que me siguen, Dios las bendiga", expresó la cantante.

Raúl Araiza

Raúl "El negro" Araiza también celebró esta 10 de mayo junto a su madre, a quien dijo: este y todos los días te festejamos… Mami eres el más grande amor que hemos conocido…gracias a Dios que nos permite besarte y amarte con todo lo que somos.. gracias por darnos la vida!

Jaqueline Bracamontes

Otra mamá mexicana que celebra este 10 de mayo es Jaqueline Bracamontes, quien presumió una foto junto a sus cinco hijas.

María Sorté

La actriz María Sorté, madre de Omar García Harfuch dedicó un mensaje a todas las mujeres que celebran este día junto a sus hijos. El es secretario de Seguridad capitalino le respondió en los comentarios: Muchas Felicidades a la mejor mamá del mundo!