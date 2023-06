CDMX abre espacios de libre manifestación a comunidad LGBTI

Más de la mitad de los 600 mil participantes en la edición 45 de la Marcha del Orgullo LGBTI, a celebrarse el próximo sábado en la Ciudad de México, vendrán estados de la República Mexicana y de otras naciones, porque es para muchas personas el único día de libertad, pues en sus lugares de origen sufren represión “y llegan aquí, y como se dice, se sueltan el pelo, es el día de libertades”, estableció Jaime Rubén Morales Beltrán, director general de Diversidad Sexual y Derechos Humanos.

A su vez, Martí Batres, jefe de gobierno capitalino, reforzó la opinión del funcionario de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) con la afirmación de que en la capital del país no hay represión, ni impedimentos para ese tipo de expresiones, mientras que en otros lugares sí y definió que dicha manifestación tiene implicaciones políticas y sociales, porque es un ejercicio de libertades y los asistentes reclaman igualdad y no discriminación.

Te recomendamos: Propone Mexicolectivo recoger demandas de la comunidad LGBTQIA+

Durante una conferencia de prensa, servidores públicos de la administración capitalina dieron a conocer los pormenores del programa de actividades complementarias de este mes del orgullo LGBTI 2023, y es la marcha del sábado el evento principal, cuyo punto de partida será la glorieta de El Ángel de la Independencia para culminar en el Zócalo capitalino con un gran festejo.

El jefe de gobierno capitalino también señaló las implicaciones culturales de la manifestación, porque sirve para cambiar la forma de pensar de las personas, los patrones culturales; y también hay implicaciones económicas y turísticas, porque se desarrolla toda una economía alrededor de esta marcha y un consumo muy importante a cargo de muchos de los visitantes de otros lugares o los participantes locales.

Sociedad Así va la discriminación hacia lo LGBT+

“No hay otro caso igual en todo el país, en el que se dé una marcha así, no quiere decir que no se den marcha en otros lugares del país, sí hay marchas en otros lugares del país, pero esta tiene una implicación social, política, cultural, económica muy poderosa, es lo que hoy queremos subrayar, que la Ciudad de México es el mayor espacio de libertades y lo seguirá siendo”, aseguró Batres Guadarrama.

El director general de Diversidad Sexual y Derechos Humanos de la Sibiso comentó que 150 personas de agrupaciones diferentes asumieron la tarea de organizar la marcha, la cual, recordó, surgió en 1978 impulsada por la izquierda mexicana para protestar contra la represión hacia esa comunidad.

Fadlala Akabani, secretario de Desarrollo Económico, dio a conocer que la derrama económica esperada por todo el mes del orgullo LGBTI es de dos mil 500 millones de pesos, lo cual incluye el aspecto turístico y lo que gasten los asistentes el 23, 24 y 25 de junio que asciende, calculó conservadoramente, en mil 500 pesos por persona.

Agregó que esos tres días 14 mil unidades económicas, en las que trabajan 131 mil personas aproximadamente en restaurantes, bares, centros nocturnos y tiendas, recibirán los beneficios; y explicó que la proyección es que los 600 mil asistentes a la manifestación sean 20 por ciento más de la afluencia de 2022.

Nathalie Desplas Puel, secretaria de Turismo, calculó que la derrama económica en ese sector, entre el 23 al 25 de junio, será de cerca de mil 200 millones de pesos, casi 23 por ciento más con respecto al mismo periodo de 2022, con una ocupación hotelera del 90 por ciento aproximadamente y que se espera la llegada de 114 mil 724 personas, lo que representa un 10 por ciento más en relación al año pasado.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel comentó que a lo largo de junio tuvieron lugar una serie de actividades entre conversatorios, funciones de teatro, cine y performance, las cuales culminarán el domingo próximo.

Finalmente, Javier Hidalgo Ponce, director del Instituto del Deporte, informó de la celebración de la IV Copa LGBTI 2023 con competencias en 20 disciplinas, hay dos mil personas inscritas de 17 estados del país y deportivos de las alcaldías Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc serán los escenarios de las jornadas.