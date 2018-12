"Sí al NAIM", piden al presidente de México Andrés Manuel López Obrador

"Sí al NAIM" con este grito parte desde el Ángel de la Independencia por segunda ocasión la marcha fifí rumbo al Zócalo capitalino donde la población solicita al presidente de México Andrés López Obrador continuar con la construcción del Aeropuerto en Texcoco.

"Aquí no hay me canso ganso", se escuchó entre el bullicio que también solicitan no reformar el artículo 35 Constitucional.

"Significa que él (AMLO) va a poder utilizar las consultas a su manera con fines electorales, desde poder realizar un plebiscito en donde sus 30 millones que votaron por él que sabemos que los manipula perfectamente donde pueden hacer que sí quieren que siga en el poder y esto lo tienen planeado para el primer domingo de julio de 2021", expresó Alma Delia participante de la marcha misma que trae una cachucha donde dice "fifí".

"Prefiero Texcoco que a un viejo loco", es otras de las consignas de los marchantes que toman café de Starbucks.

"No a las consultas a modo, al único que benefician es a Andrés Manuel López Obrador", una petición constante entre los manifestantes que critican las dos consultas lanzadas por el tabasqueño, la primera fue la mantener o no la construcción del Nuevo Aeropuerto sobre el lago de Texcoco, pero ganó la propuesta de AMLO, es la de abrir dos pistas en Santa Lucía.

Inicia la marcha a favor de la construcción del #NAIM en Texcoco. Los manifestantes dicen que no quieren autoritarismo de parte del gobierno de AMLO [ @lopezobrador_ ] https://t.co/zdXGiVgZZF

📹 Cecilia Nava / @elsolde_mexico pic.twitter.com/dVM6W88HWG — El Sol de México (@elsolde_mexico) 2 de diciembre de 2018

Además de la construcción del Tren Maya en el sur del país, entre otras.

"Es un horror estar con Obrador", se escucha mientras caminan sobre Reforma, y al mismo tiempo un ciudadano ajeno a la marcha les pregunta "¿cuánto les pagan?".