Más de 200 clientes de Suzuki esperan reposición de computadora para su auto

El robo de computadoras de autos Suzuki ha afectado a 226 vehículos que se han formado en las agencias para solicitar la reparación sin costo de esta pieza.

El Sol de México informó en su edición del viernes que el robo de autopartes en la Ciudad de México alcanzó su nivel más alto de los últimos años, ese pico incluye el robo de piezas de algunos modelos de Suzuki, cuyos casos se viralizaron en redes. En respuesta, la marca repondrá las computadoras sin costo.

Erick González, gerente de mercadotecnia de Suzuki, afirmó en entrevista con este diario que octubre fue el mes con más solicitudes para reponerla: 226 a nivel nacional. Cuestionado sobre qué es lo que hace a esa pieza tan atractiva, respondió que ubicaron el problema, pero no le corresponde a la marca concluir las razones de los robos.

El armado de esas computadoras es uno de los retos que enfrenta. González explicó que ante los pocos reportes de fallo de computadoras del total de la venta de Ignis, no hay stock de esa pieza. "Una computadora no entraba en estas características, entonces cuando levantamos ese reporte a Japón se toman las medidas necesarias y se empiezan a producir”, dijo. Eso es lo que alargó el tiempo de entrega que, afirma, no debe rebasar febrero.