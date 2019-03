Morenistas difieren de Lilly Téllez: van por despenalización del aborto

Pese a posturas contrarias a la progresividad de los derechos de las mujeres emanadas desde el mismo Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), como la de la senadora Lily Téllez que se opone al aborto, la Secretaría de las Mujeres de ese partido advirtió que no darán un paso atrás en la agenda de género en la Ciudad de México.

Por separado, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aclaró que en la Ciudad de México se mantiene el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y poder abortar. Este señalamiento lo realizó después que la senadora Lily Téllez manifestara que buscaría revertir este derecho en la capital mexicana.

¿Podría cambiar la legislación de México para penalizar el aborto? Se le preguntó ayer a la mandataria capitalina, a lo que respondió: “No, esa es una conquista que ya está y así se va a quedar”.

MUJERES DE MORENA EN LA CAPITAL

En un encuentro con militantes de Morena con motivo del Día Internacional de la Mujer, la secretaria de las Mujeres de ese organismo político se desmarcó del planteamiento de la senadora Téllez.

“Ante lo que se vivió esta semana en Nuevo León o en el Senado con compañeras aun del partido, que es gravísimo, nosotras estamos por la idea de que las mujeres decidan sobre su cuerpo, nadie se embaraza para abortar, pero exigimos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo”, dijo.

Sobre el respaldo que manifestó la senadora Lily Téllez a lo ocurrido en el Congreso de Nuevo León, Juárez Hernández aclaró: “ella no está afiliada a Morena” y lanzó un mensaje claro: “en esta ciudad la lucha que hemos dado miles de mujeres durante muchos años, no vamos a ceder. Ella no nos representa”.

En cuanto a la violencia contra las mujeres admitió que aún hay pendientes como resolver la situación de inseguridad que se vive en el transporte público , pero dio su voto de confianza al gobierno.