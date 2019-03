Derecho a abortar no es tema de consulta, responde GIRE a AMLO

El derecho a abortar es un derecho que se debe garantizar y no es tema de consulta, reclaman defensoras de los derechos reproductivos de la mujer al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con El Sol de México, la representante jurídicia del Grupo de Información en Reproducción Elegida, Karen Luna, señaló que la interrupción legal y segura del embarazo es un derecho humano, el cual debe garantizarse sí o sí.

"el acceso a un aborto legal y seguro, tiene que ver con más garantías y los derechos humanos de las mujeres, a la salud y a la autonomía reproductiva y otros más, este tipo de cosas no pueden estar a consulta, son cosas que se deben de garantizar, sí o sí", exigió.

Ante la negativa de López Obrador a tomar una postura, incluso, sugerir una consulta en su legislación, comentó que no se puede aplazar el debate de los derechos de las mujeres, por incómodo que resulte su discusión a los gobernantes.

"A muchos gobernantes por la coyuntura les puede parecer un tema incómodo, por eso los movimientos feministas siempre estamos con el dedo en el renglón porque no son temas que se puedan aplazar, los derechos de las mujeres no se pueden aplazar ni se pueden dejar para un debate para después y definitivamente no se pueden someter a consulta", insistió.

La asesora jurídica advirtió que las iniciativas de Morena son "intentos regresivos en materia de derechos reproductivos", luego de revelar que ayer visitaron a la senadora Lilly Téllez en la Cámara Alta, para exponerle la importancia del tema.

Sin embargo, la legisladora por Sonora sigue aplaudiendo la penalización del aborto e insiste en promover una iniciativa para defender el derecho a la vida desde la concepción.

"Nos preocupa este dicho por parte de la senadora, nos preocupa la situación de las estancias infantiles, nos preocupa lo que pasó con los refugios de las mujeres", expresó.

Karen Luna también alertó que las politicas de Movimiento de Regeneración Nacional contravienen las recomendaciones internacionales de órganos como la Organización de los Derechos Humanos, quien hace un año señaló que México debe homologar sus leyes para garantizar el derecho al aborto.

"Hace un año el Estado mexicano fue señalado por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU y este le señaló que debería homologar su legislación de derecho al acceso al aborto para que todas las mujeres, pudieran acceder a él.

Entonces, estos compromisos internacionales le tienen que dictar la línea o el tenor en que los legisladores tienen que hacer su trabajo", recordó.