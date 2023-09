Multan a casi mil motociclistas en tres días

En los primeros tres días del nuevo Reglamento de Tránsito, las autoridades capitalinas infraccionaron a 958 motociclistas y enviaron a 652 vehículos por no usar casco certificado y no portar papeles para circular.

El subsecretario de Control de Tránsito, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Francisco Javier Moreno Montaño, comentó en entrevista que el objetivo del nuevo reglamento es que los bikers estén más protegidos al circular en la capital.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“La intención es preservar la integridad física de todas las personas que utilicen la red vial no únicamente motociclistas, pero en este caso estamos a que ya no haya más accidentes mortales, sobre todo por no utilizar las medidas básicas de protección”, dijo a El Sol de México.

Los datos de las autoridades muestran que de las 652 remisiones de motocicletas al corralón, 238 fueron porque los usuarios no empleaban el casco certificado, 122 por circular sin placas, 181 por andar sin tarjeta de circulación y 111 más por circular sin licencia. Al momento no hay sanciones por exceder el número de pasajeros con los que se puede circular a bordo.

Moreno Montaño aclaró que las modificaciones del reglamento, que entraron en vigor el domingo, son para que los motociclistas estén más protegidos y evitar muertes en accidentes.

“Es una cantidad considerable, pero algo que quiero destacar es que no se modificó el reglamento para únicamente elaborar infracciones, sino que la principal causa es salvar vidas, que haya una reducción en los accidentes mortales por el uso de la motocicleta”, comentó.

Casco certificado, placas y licencia fueron los principales motivos de remisión | Cortesía: SSC CDMX

CDMX Nuevo reglamento para motos en CDMX: cuándo entra en vigor y por qué te pueden llevar al corralón

De acuerdo con el Reporte Trimestral de Hechos de Tránsito de la Secretaría de Movilidad, de las 91 personas fallecidas en hechos de tránsito en el primer trimestre del año, los bikers concentraron el mayor número de víctimas con 33, seguidos de los peatones con 32 y los pasajeros con 14.

Moreno Montaño comentó que en estos operativos para la prevención de accidentes se llevan a cabo en las 16 alcaldías y en las zonas y horarios con más accidentes viales, según lo reportado por la Secretaría de Movilidad.

Algunas de las vialidades vigiladas son Calzada de Guadalupe y Eje 3 Norte, en la alcaldía Gustavo A. Madero; en Eje 2 Oriente y avenida Congreso de la Unión, en Iztacalco; calles como Oscar Wilde y Emilio Castelar, en Miguel Hidalgo.

“Hay (en esas vialidades) mayor flujo de motocicletas, mayor cantidad de faltas al Reglamento de Tránsito”, agregó el subsecretario capitalino.

De acuerdo con el funcionario, durante la actual administración la fuerza operativa de la Subsecretaría de Tránsito se ha fortalecido 30 por ciento, pero aún es insuficiente para atender toda la capital.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Dijo que actualmente operan cerca de mil 300 uniformados, de los cuales menos 980 lo hacen de día y el resto de noche.

“Se ha ido fortaleciendo el estado de fuerza; sin embargo, son pocos los elementos de Tránsito para toda la Ciudad de México”, comentó al resaltar que este año esperan la integración de 100 policías más.