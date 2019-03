Critican descuentos de 80% a multas de tránsito

La Ley de Movilidad centró al peatón en el debate de la gestión del tráfico y la seguridad vial, por ello la ex subsecretaria de Planeación de la Ciudad de México, Laura Ballesteros, consideró como un error el anuncio de 80% de descuento en el cobro de multas a conductores de vehículos que cometan violaciones al Reglamento de Tránsito.

En entrevista con El Sol de México se explicó: ser más permisibles en la aplicación del Reglamento de Tránsito podría costar vidas, sobre todo de los usuarios más vulnerables de la vía, que son peatones y ciclistas. Y es que entre las multas que tendrán condonación están por circular a exceso de velocidad, invadir pasos peatonales o ciclovías.

“Están matando el Reglamento de Tránsito y la política de seguridad vial de la ciudad y esto va a traer consecuencias. Van a aumentar las muertes, esto no lo digo yo, lo dice la práctica nacional e internacional: cuando no se es constante con las medidas para gestionar la velocidad el número de muertes aumenta de manera inmediata”, dijo la impulsora de la Ley de Movilidad.

Fue así que Ballesteros Mancilla señaló que con la aplicación del 80% de descuento en el cobro de multas a los automovilistas que paguen dentro de los primeros 10 días significa “eliminar derechos ya ganados para la población más vulnerable: peatones ciclistas y usuarios del transporte público”, como lo marca la nueva pirámide de la movilidad, que coloca al auto como última prioridad.

Por su parte el activista en favor de la bicicleta, Fernando García, consideró que hacer descuentos en multas tan importantes como no circular a exceso de velocidad o no invadir pasos peatonales o ciclovías incentivará a los automovilistas a cometer estas faltas, ya que en caso de ser multados podrán pagar únicamente el 20% del valor de la multa.

Por ejemplo, un conductor que rebase el límite de velocidad, según el artículo 9 del Reglamento de Tránsito, es acreedor a una multa de 844.90 a mil 689.80 pesos. Pero si paga su sanción en los primeros 10 días, según el beneficio de condonación anunciado el jueves, terminaría pagando entre 168.98 y 337.96 pesos.

“Si antes las personas que no tenían ingresos altos pensaban en no acelerar porque estaban las fotomultas, pensaban en no estacionarse en un lugar prohibido, ahora también a ellos se les hará fácil cometer una infracción de tránsito porque la multa va a ser demasiado accesible, es como decirles hagan lo que quieran”, dijo García en entrevista.

MÁS MEDIDAS

Por su parte el director de Movilidad y Desarrollo México, Seguridad Vial, Francisco de Anda, coincidió en entrevista con este diario que si a alguien le beneficia esta medida de condonación es a los propietarios de vehículos de gama alta que poseen autos con mayores potencia en el motor, por lo que con los descuentos estarían pagando menos por su derecho a correr.

Fue por ello que planteó que si bien no prevé un efecto negativo de esta medida, sí hacen falta otras políticas en materia de seguridad vial encaminadas a la gestión de la velocidad y, con ello, a la reducción de muertes por hechos de tránsito, como la penalización por sobrepasar el límite de velocidad y reincidir en este acto.

“Me encantaría ver que el gobierno analice qué tipo de vehículos son los que se están accidentando más, podríamos encontrar un perfil de vehículos, por ejemplo los de alta gama, que tengan cierto caballaje y representan más riesgo, por tanto a lo mejor ciertas potencias de motores deberían tener un impuesto a la seguridad vial”, propuso De Anda.

Aunque no consideró que la condonación de multas de tránsito se vaya a hacer durante un plazo largo (que es durante todo 2019), sí llamó a que se hagan mediciones “a medio camino para ver cómo se va avanzando y si se cambia el rumbo o se acelera el paso. En principio no me parece mal, pero no debe durar más que eso”.