¡Sin pista de hielo! CDMX cancela festejos decembrinos por pandemia

Aún no es momento de fiestas ni reuniones debido a la pandemia de Covid-19, así que el gobierno de la Ciudad de México descartó colocar la pista de hielo en el Zócalo capitalino como cada año se hace para celebrar las actividades decembrinas.

Así lo informó en conferencia de prensa la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, quien dijo que no se hará ninguna actividad que implique aglomeración de personas.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Van a ser actividades virtuales, desafortunadamente no estamos en condiciones de llevar a cabo otro tipo de actividades en el Zócalo este año y lo vamos a anunciar en su momento. No va a haber actividades que puedan a congregar a personas, no sería responsable de nuestra parte

Foto Cuartoscuro | Archivo

Al preguntarle si se tiene pensado colocar un árbol de navidad, la funcionaria comentó que lo están analizando, sin embargo, dijo que la mayoría de las actividades decembrinas se harán de manera virtual.

Hasta el 24 de noviembre en la Ciudad de México se detectaron 191 mil 201 casos positivos a Covid-19 acumulados, además de 17 mil 401 defunciones.

Como cada año la pista de hielo de Zócalo abrió actividades para los visitantes | Foto:Ernesto Muñoz

Y sobre las hospitalizaciones el Gobierno capitalino informó que actualmente están ocupadas 3 mil 465 camas para pacientes con el nuevo coronavirus, de los cuales 865 están intubados.