Niegan a mujeres policías ascenso por contener marchas feministas

Un grupo de al menos 15 mujeres policías protestó ayer en la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que les cumplan con el ascenso prometido si participaban en la atención y contención de marchas feministas en Ciudad de México.

De acuerdo con las agentes, que pidieron reservar su identidad, el secretario de seguridad, Omar García Harfuch, prometió grados -es decir, ascensos- a quienes participaran en la marcha del 28 de septiembre de 2020, cuando grupos feministas fueron encapsulados en Avenida Juárez durante el Día de Acción Global por el Aborto Legal.

“El secretario se seguridad nos prometió ascensos ya que participamos en diferentes marchas de la movilización feminista. Antier, ayer y hoy llegaron grados para las que supuestamente se presentaron a servicio para poder contener la marcha, pero no a todas nos llegaron los grados, fueron seleccionadas y a otras nos descartaron, no se por qué, pero eran para todas las policías de diferentes marchas ante feministas”, dijo una de las agentes que sostenía cartulinas con sus exigencias.

El día al que ella se refiere, las mujeres policías cercaron el paso de la marcha para que no se encontraran con el plantón del Zócalo, sin embargo, impidieron cualquier movimiento por cuatro horas. Hubo ataques con bombas, martillos y todo tipo de accesorios. Resultaron lesionadas 44 de las agentes.

"Dicen que es para quienes estuviéramos en la marcha del día 28, le dijimos que es injusto, entonces dicen que tres, que cinco marchas, que se van a pedir fatigas (asistencias) especiales e incluso ante la armería para checar que efectivamente estuvimos ahí. Le comentamos que a veces estamos en otro servicio y te agarran y te dicen vamos", agrega.

Vestidas de civil, el grupo de mujeres policía primero cerró la circulación en Insurgentes Norte, pero minutos después se desplazaron a la sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la colonia Juárez.

Aunque fueron atendidas en una reunión, no les permitieron grabar lo acordado e incluso uno de los mandos corrió al representante del grupo.

“Estaba grabando, a todas nos quitaron el celular para no grabar, le pedimos que fuera por lo menos uno para documentar lo que decían, no nos vaya a pasar como ahora que no nos dan respuestas. Se permite, pero luego se levantó uno de ellos (mandos) y lo sacó”, agrega la misma agente que solicitó no revelar su nombre para no tener represalias.

La solución, al cabo de casi una hora, fue que para obtener el ascenso, deberán enviar escritos individualizados a la directora de carrera policial, Marcela Figueroa, quien evaluará los casos.

“En realidad nosotras nos juntamos las que pudimos difundir la info y quienes podían venir aquí, pero segun van a emitir una circular a todos nuestros alfas para todas”, agregó la policía.

Ante la próxima marcha feminista el 8 de marzo aseguran que si las llaman, harán su trabajo.

“Sabemos que es nuestro trabajo, estamos en la mayor disponibilidad como toda la vida, jamás nos hemos negado a hacer ese servicio y sí hay que venir el 8 de marzo, pero si otra vez hay que exigir esto pues vendremos las veces que sean necesarias.

“Nos quisieron dar un reconocimiento al esfuerzo que hacíamos, por eso estamos inconformes, dijeron que fueron bien transparentes, pero dicen que pudo ser error de dedo, pero pues para saber…”, agrega la agente apurada tras la reunión pues ya casi era hora de empezar su turno.