"No fiestas, no reuniones familiares", advierte gobierno capitalino en un SMS

El gobierno de la Ciudad de México envió hace unos momentos un nuevo mensaje SMS a teléfonos celulares en el que advirtió que se está en Alerta de Covid-19 y reportó que se tiene una ocupación hospitalaria de 78 por ciento.

En el segundo párrafo, con mayúsculas, recomendó lo siguiente: no fiestas, no reuniones familiares. Quédate en casa. Es responsabilidad de todos. Gob CDMX.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Foto: especial

Por otro lado, Jorge Salas, director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, invitó a los ciudadanos a sumarse al equipo de salud y los llamó a permanecer en casa, porque, subrayó, no es el momento de asistir a reuniones familiares.

Me llega este mensaje por vía SMS. Deberían usar el sistema de audio instalado para informar esto en las calles.



Estamos en Alerta COVID19. Tenemos 78% de ocupacion hospitalaria. NO FIESTAS, NO REUNIONES FAMILIARES. QUEDATE EN CASA. ES RESPONSABILIDAD DE TODOS. Gob CDMX — Blue_Zaphyr2000 (@zaphyr_blue) December 17, 2020

Al participar en una conferencia de prensa virtual, dio a conocer que desde que ese centro de salud fue reconvertido a hospital para la atención del Covid-19 se ha dado servicio a mil 700 pacientes, de los cuales mil 12 están en sus domicilios, tras estar bajo cuidados, 600 fallecieron, actualmente se tienen 170 hospitalizados y de ellos 113 están intubados.

▶️ Te recomendamos: Covid no cede en México: cifras superan los 115 mil muertos

Agregó que se está al 100 por ciento de ocupación, que el personal directamente encargado de atender a los pacientes, entre camilleros, médicos y enfermeros, tienen que traer el equipo de protección por lo menos ocho horas, lo que les causa deshidratación y otros males, aunque conservan el ánimo de salir adelante.

#AlertaporCovidCdMx | Recuerda 👇



🏠 Quédate en casa, si no tienes que salir no salgas

😷 Usa cubrebocas y mantén sana distancia

🚫 No hagas fiestas 🥳

🛒 Las compras las deberá realizar solamente una persona del hogar

🧪 Si eres positivo a Covid-19, ¡aíslate 15 días! pic.twitter.com/BBfrLZDofR — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 17, 2020

Recordó que en esta temporada invernal hay muchos virus y que la situación se agrava cuando hay convivencia con varias personas, pues aumenta el riesgo de contagio de dichos padecimientos y de Covid-19.

Finalmente, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, criticó la posición asumida por los gobernadores de oposición con respecto a la vacunación contra dicha enfermedad, pues consideró que usan electoralmente el tema y eso no es correcto.