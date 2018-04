Ofrece Claudia Sheinbaum quitar fotomultas a partir de diciembre

La candidata al gobierno capitalino por la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que de ganar las elecciones, a partir de 5 de diciembre desaparecerá el esquema privatizado de las fotomultas.







Luego de firmar diversos compromisos con la asociación “Yo me muevo”, integrada por organizaciones civiles, aseguró que el actual sistema de fotomultas es esencialmente recaudatorio y abusivo, además de que la mitad de los recursos beneficia a una empresa privada.







Yo no estoy de acuerdo en que una multa de tránsito sea una afrenta a la economía familiar, subrayó.





Expuso que se realizará una revisión del Reglamento de Tránsito para verificar las velocidades, sobre todo en vías primarias, donde viajar a 50 kilómetros por hora resulta injustificado, pero sin descuidar la protección al peatón y al ciclista.





También, dijo, se revisarán las multas en general, comprometiéndose a reducirlas significativamente, acción que irá acompañada de una serie de acciones que permitan proteger al peatón.





Aclaró que es factible utilizar las nuevas tecnologías, pero evitando los esquemas de abuso que se utilizan actualmente.





El tema de la movilidad no tiene que ver con la recaudación sino con la seguridad vial, donde se debe privilegiar la educación vial y cívica, antes que una multa de dos mil pesos.





Detalló que no puede haber conflicto con la empresa que administra las fotomultas porque se tienen contratos anuales, y es facultad del jefe de Gobierno renovarlo o no, por lo que de ganar las elecciones, para enero ya no habrá fotomultas, insistió.





Además, dijo, como jefa de Gobierno tendrá las atribuciones para cancelar las fotomultas que se apliquen el mes de diciembre.