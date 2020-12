Pese al cerco, fieles cantan a la Virgen

Por grupos y en solitario así llegaron escasos feligreses a intentar estar lo más cerca del santuario de la Virgen de Guadalupe este 12 de diciembre que se cumplió el aniversario 487 de su aparición al indígena Juan Diego en el cerro del Tepeyac.

Incada a la mitad de la Calzada de Guadalupe y a unos 100 metros de la entrada a la Basílica -acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública-, una mujer de edad avanzada permanece con la imagen de la Virgen en una mano y su celular en la otra donde suena "La Guadalupana", y canta con fervor al no poder acceder al recinto por las medidas sanitarias impuestas ante el repunte de casos de contagios de Covid-19.

Al igual que ella, varias personas asistieron al lugar pese a que la Iglesia Católica y el gobierno de la ciudad promocionaron por todos los medios posibles que estaría cerrado el Templo Mariano del 10 al 13 de diciembre.

Hasta la calle Garrido y Calzada de Guadalupe llegaron para festejar con cantos y rezos a la madre de los mexicanos. Es el caso de un joven con su perro que lleva a cuestas una imagen de la Virgen que mide más de un metro, o un joven de nacionalidad venezolana ataviado con una playera y tapabocas con la imagen de la Señora del Tepeyac, empleado de un banco en Monterrey que asegura: "Estaré aquí hasta que el cuerpo aguante".

Ante la pregunta sobre el riesgo de contagio por Covid subrayó: "La Virgen me cuida, ella no va a permitir que me enferme porque vengo a verla".

También se dieron cita ciclistas, campesinos, adultos mayores y familias quienes rezan, cantan y celebran el cumpleaños de la Guadalupana a las faldas del Cerro del Tepeyac.