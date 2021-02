Pide ONG programar vacunación a presos

A pesar de que hay 918 adultos mayores de 60 años y más en los Centros de Reinserción Social de la Ciudad de México aún se desconoce el día y la logística que tendrá la aplicación de la vacuna contra Covid-19 a esta población, informaron organizaciones civiles. Sin embargo, la Secretaría de Salud local anunció que será la próxima semana sin dar mayores detalles.

La Secretaría de Salud local informó a El Sol de México que a partir de la próxima semana iniciará la vacunación en el Reclusorio Sur, y que en los otros centros será cuando toque en sus alcaldías.

Esto surge a raíz de que en la alcaldía Xochimilco hay dos centros penitenciarios y ya se realiza la vacunación, pero hasta el momento el gobierno capitalino no ha determinado fechas para empezar con este grupo de población, comentaron.

Por ello, las organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos de las Personas Privadas de la Libertad pidieron al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo informar sobre esta vacunación porque también son vulnerables al virus.

Los centros que están en Xochimilco son: El Reclusorio Sur y el Centro Varonil de Adaptación Psicosocial.

La Subsecretaría del Sistema Penitenciario respondió a El Sol de México: "Aún no tenemos información al respecto, serán las autoridades de Salud quienes determinen la calendarización".

Angela Guerrero, coordinadora del Centro de Estudios y Acción Social (CEA), declaró que la subsecretaría del Sistema Penitenciario registró en enero que tenían 918 adultos mayores en toda la ciudad.

"Estamos hablando de una población realmente pequeña que lamentablemente lo que entendemos pues que no fue tomada en cuenta en los conteos que hizo el gobierno de la ciudad cuando determinó cuántas personas iban a vacunar y en dónde, yo creo que sí es un error y no lo vieron, es momento de mover el timón e incluirlas en su proceso de vacunación porque no pueden estar exentas", dijo.

Comentó que esta estrategia de vacunación muestra que este sector sigue siendo una población invisibilizada porque no está siendo tomada en cuenta para los ejercicios de derechos de la salud.

José Luis Rodríguez, director de Asistencia Legal (AsiLegal) por los Derechos Humanos, recordó que a principios de febrero la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un comunicado en donde alentaba a los estados para que este sector fuera considerado en el plan de vacunación.

"El 20 de febrero la secretaria de Salud local, Oliva López Arellano, declaró que serían vacunadas en el momento que se llegara a cada una de las alcaldías donde se encuentran los centros penitenciarios, ahora sabemos que están en esta demarcación, pero no han acudido al sistema penitenciario", expuso.

Sofía González Talamantes, coordinadora del programa del Sistema Penitenciario y Reinserción Social de Documenta A.C., solicitó a la autoridad contemplar a 3.47 por ciento de los adultos mayores que se ubican en algunos de estos centros con los que cuenta la capital mexicana.

"Es sumamente grave que no se haya presentado en específico el plan de vacunación de las Personas Privadas de la Libertad porque sabemos que las personas en prisión se encuentran en un situación de mayor vulnerabilidad", asumió.