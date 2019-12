Pista de acrílico en el Zócalo, gran atracción

"Muy bonita experiencia porque a caídas pero uno va aprendiendo", expresó Blanca Esthela, pues a sus 46 años de edad decidió aprender a patinar en la pista sintética instalada en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México.

Es habitante de la alcaldía Tláhuac, una de las 16 alcaldías de la capital mexicana, y calificó este proyecto como una buena opción para aprender a patinar a su edad.

La pista se llama Ecologísssima porque la administración de Claudia Sheinbaum Pardo decidió ya no invertir más en una de hielo, sino ahora es sintética, misma que ayuda al medio ambiente, esta fue la justificación además de lo económica.

Iba tomada del barandal en las orillas de la pista para evitar caerse, por lo que no se animó a soltarse e intentar patinar por el centro, y aunque era la primera vez que asistía a este tipo de atractivos prometió regresar el próximo año de nueva cuenta junto con sus dos hijas y tres nietos.

Diego Esparza, de 36 años de edad, proveniente del Estado de México, calificó como buena opción Ecologísssima, pero lo único malo para él fue que es muy burocrática la entrada porque debió hacer fila para registrase y otra para entrar.

Desconocía que se podía registrar y solicitar un pase por internet: "Es que a veces ignoramos muchas cosas o igual no se difunde mucho la información, quizá porque soy del Estado de México y esto es en la Ciudad de México", reconoció.

Alicia García, de la demarcación Iztapalapa, mencionó que esta pista es diferente al año pasado pero aun así "está padre" y lo que más le gustó fue el registro por internet, pues ahí escogió hasta el horario: "Creo que hay más orden que en años anteriores".

"Las diferencias que siento es el material, es como acrílico pero no hay mucha diferencia, creo que mejoró", comentó mientras el sudor bañaba su rostro y es lo único que también mostró la diferencia en comparación con la pista de hielo.

Blanca Esthela platicó que ya es tradición acudir a la Ciudad de México desde el Edomex, pues hace cuatro años fue la primera ocasión que tocó una pista de hielo y con la sintética es la primera vez.

"Se me está haciendo difícil, no sé cuál es la diferencia, pero esta pista está más resbalosa, siento que me resbalo más pero el resto está todo bien", indicó.

Esthela ya tenía su nuevo registro para el 4 de enero junto a sus tres hijas, ellas formarán parte de los más de 105 mil 915 asistentes en este periodo decembrina. Sólo el miércoles pasado hubo una asistencia de 10 mil 747 personas que disfrutaron los cuatro mil metros para divertirse.