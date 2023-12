Podemos perder la ratificación de la Fiscal, pero no vamos a negociar con el PAN: Martha Ávila

La diputada de Morena, Martha Ávila Ventura manifestó que, tras los actos de corrupción inmobiliaria cometidos por funcionarios del PAN, no habrá negociación con la oposición, ni ratificación de la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad (FGJCDMX) de México, Ernestina Godoy Ramos.

“No hay monedas de cambio, nosotros podemos perder la votación, pero no vamos a negociar, porque el PAN vote a favor, porque se deje libre a Von Roerich o porque no se sigan las investigaciones con la hermana y el papá de Jorge”, manifestó.

En entrevista con El Sol de México, explicó que por derecho los 30 diputados de Morena razonarán su voto para informar a la ciudadanía del grave error que están cometiendo al no votar a favor de la ratificación de la Fiscal para darle continuidad al modelo de procuración de justicia que ha implementado en la Ciudad de México, además de evidenciar los actos de corrupción que la oposición ha cometido.

“Nosotros estamos argumentando porque queremos hacer ese llamado a que se reflexione, a que sean responsables, somos representantes populares y tenemos la obligación de informar, no aceptamos que el PAN ha hecho una narrativa y una campaña en contra de la fiscal simplemente porque les explotó un edificio de ahí salieron las líneas de investigación y se descubrió toda la corrupción que se tiene”, señaló.

Ventura Ávila argumentó que por el reglamento del Congreso capitalino tienen el derecho de levantar la sesión a las cinco de la tarde sin que se llegue a la votación.

“Cuál es el proceso, pues que no se va ganar la votación, porque ahora están los 66 diputados y tienen que ser 44 votos por lo que no pasa la ratificación. El Consejo Judicial Ciudadano volverá a sesionar y sacará una convocatoria, qué va a pasar, pues es que no se va a elegir fiscal porque se necesitan las dos terceras partes, entonces ni ellos las tienen, ni nosotros las tenemos y se quedará un encargado de despacho en la Fiscalía”, agregó.

La legisladora del partido guinda, resaltó que la fiscal Ernestina Godoy estará al frente de la Fiscalía es hasta el 10 de enero de 2024, momento en el que el Congreso estará el periodo sesiones parmente por lo que no procede la revalidación.