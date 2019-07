Por amparo de Greenpeace, suspenden programa de contingencias

El actual programa de contigencias ambientales que aplica la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) está suspendido temporalmente pues un juez concedió a la organización Greenpeace un amparo para que se aplique a partir de los 100 puntos de contaminantes y no desde 150 como se aplica ahora.

Marina Robles, secretaria del Medio Ambiente, explicó que por ahora no hay un programa definido para aplicar bajo las nuevas condiciones, lo que complica que por ahora no existan respuestas claras.

"Cuando tengamos certeza, tendremos un protocolo para saber en qué condiciones podemos tener una condicion de pronóstico y qué medidas se deben aplicar. Esto hace que no tengamos respuestas claras pues el programa que si está establecido, no lo tenemos ahorita. Tenemos una condición complicada porque no hay elementos", informó.

En este sentido coincidió Victor Hugo Páramo, titular de la CAMe. Explicó que en tanto el juez resuelve, las medidas del programa de contingencia establecidas en mayo quedarán en espera.

Sin embargo, si en este periodo los niveles de contaminantes aumentan, sí aplicarán las medidas para proteger la salud de los ciudadanos. "Si la llegamos a decretar se hará al momento en que se de la concentración que rebasa la norma, pero para hacer eso ya no estamos haciendo el procedimiento del programa", explicó.

Sobre el límite que expuso Greenpeace de los niveles de contaminación en el Valle de México, las autoridades están dispuestas a revisar la norma que rige este criterio sin embargo, aclararon, no aplicarán las mismas para decretar una contingencia.

"Una cosa es la norma oficial mexicana y otro tema es la contingencia ambiental. No tendría sentido, lo mejor sería entonces aplicar un Hoy No Circula todos los días. Sí es necesario la revisión de las normas pero la contingencia es totalmente distinto", refirió Sergio Zirath, director de la Calidad del Aire.