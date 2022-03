Presentan hallazgos en la investigación del caso Narvarte

Los familiares de las cinco personas asesinadas en la colonia Narvarte en julio de 2015 anunciaron hallazgos en la investigación: fueron cinco las personas involucradas en los hechos y no tres; son tres los vehículos en los que viajaban y no dos, además que no se investigó a quién pertenecía un número telefónico que fue geolocalizado en la zona durante la agresión.

El 31 de julio de 2015, en el número 1919 de la calle de Luz Saviñón, colonia Narvarte, fueron encontrados en el departamento 401 con signos de tortura los cuerpos de Yesenia Quiroz (maquillista); Mile Virginia Martín (modelo); Nadia Vera (activista); Rubén Espinosa (fotoperiodista) y Alejandra Negrete (trabajadora doméstica). Sus familiares criticaron a la Fiscalía General de Justicia por falta de resultados y omisiones en la investigación.

Te recomendamos: Familiares de víctimas del multihomicidio en la Narvarte exigen a Sheinbaum pronunciarse sobre el caso

La organización no gubernamental Artículo 19 junto con familiares de las víctimas ofrecieron una conferencia de prensa en el Centro ProDH en la que explicó que las familias y sus representantes accedieron después de seis años de investigaciones a varios videos en los que se demuestra que la camioneta Suburban y otro auto en los que iban los posibles asesinos materiales iban custodiados de otro vehículo sedán de color gris en el que viajaban dos personas.

Los familiares indicaron que estos hallazgos los realizaron peritos de manera independiente con las mismas pruebas que han tenido las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México durante todo este tiempo.

En un video que sintetiza la investigación realizada de manera independiente se señala: "Uno de los condenados refirió en su declaración del 16 de septiembre de 2015 la existencia de ese vehículo y la Fiscalía no lo investigó a pesar de estar en los videos".

Sociedad Identifican a 19 víctimas de la masacre en Zinapécuaro, Michoacán

Criticaron que el caso no ha tenido avances, pues la Procuraduría capitalina realizó omisiones y cuando esta instancia desapareció y se formó la Fiscalía, esta última no las ha investigado.

"La Fiscalía no ha investigado el flujo de llamadas que determina la existencia de dos números desconocidos mediante los cuales se podría establecer la jerarquía entre los autores del crimen, la coordinación de quienes cometieron los feminicidios y el asesinato y de quienes les acompañaron.

"A quiénes pertenecen estos números desconocidos y cuál es su relación con el homicidio y feminicidios de la colonia Narvarte, por qué no han sido investigados. La entonces Procuraduría realizó oficios con errores en los números telefónicos clave en la investigación. Debido a eso la información de la llamada de esos números ya no podrá ser recuperada por el paso del tiempo, perdiéndose información clave para esclarecer el caso y dar con los autores intelectuales", se menciona en el video en el que se muestra el camino que tomaron los presuntos agresores.





Por su parte, el abogado Edgardo Calderón señaló: "Pasaron casi siete años de que esta información se había generado. La Procuraduría tenía en sus manos todos los datos para una debida investigación, sin embargo, no hicieron un análisis constante. Los datos ahí han estado, no son nuevos. La Fiscalía heredó la falta de debida diligencia de la Procuraduría y al grupo que encubrió la Procuraduría se sigue encubriendo por parte de la Fiscalía".

Los familiares leyeron un texto en el que exigen una reunión con la fiscal Ernestina Godoy, el pago de la indemnización que le corresponde a la familia de Rubén Espinosa -que no lo ha recibido porque no tienen una identificación reciente del fotoperiodista-

También exigieron les entregue la Fiscalía el resto de los videos del caso: "Falta una parte que es importante y que tenemos la certeza de que algo muy importante y significativo está en esos videos, porque los siguen ocultando".

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

También pidieron que se investigue por su actividad el caso de los veracruzanos Rubén Espinosa y Nadia Vera, el primero fotoperiodista y la segunda activista de derechos humanos, quienes tuvieron que refugiarse en la Ciudad de México por las amenazas que sufrieron por su trabajo.