Viva el amor: qué actividades puedes hacer el 14 de febrero en CDMX

Ya estamos cada vez más cerca del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, por lo que muchas parejas y grupos de amigos, buscan actividades para que el festejo no pase desapercibido.

Afortunadamente, en la Ciudad de México hay múltiples actividades que puedes hacer dependiendo el presupuesto que tengas.

Cásate en las alturas

En el Mirador de la Torre Latino puedes reservar un paquete para las bodas temáticas que se celebran en este ícono capitalino. Estas tiene distintos costos dependiendo de lo que quieras.

Los paquetes incluyen foto de la boda, un certificado no oficial, y anillos para que los uses con tu pareja, sólo debes llegar un horario de 11:00 am a 20:00 pm.

Gana dinero con unos besos

Una actividad que no tiene costo pero que sí te podría hacer ganar un premio de cuatro mil pesos, es el Besotón que organiza la alcaldía Gustavo A. Madero.

Lo único que tienes que hacer en este caso es registrarte y después besar a tu pareja, y si son los que más tiempo pasen con los labios juntos, podrán ser acreedores a dicha cantidad de dinero.

Revive los clásicos del amor en el cine

Para celebrar a los enamorados, Cinemex preparó varias películas clásicas que podrás ver el 14 de febrero, como 500 días con ella, 10 cosas que odio de ti y Shakespeare enamorado.

Para este caso, sólo debes consultar la cartelera y los horarios de la película que quieras ir a ver con tu pareja o tus amigos en tu CInemex más cercano.

Pásala en rosa con Hello Kitty

Si tienes un poco más de presupuesto y quieres un plan perfecto con tu pareja o amigas, también puedes ir a la cafetería de Hello Kitty, que por su temática rosada, es perfecta para que puedas pasar el Día del Amor y la Amistad.

En la Ciudad de México hay dos sucursales para que la puedas pasar en rosa este día.

Centro Comercial Plaza Carso en la colonia Granada

Av. de La Paz 14, San Ángel

Regala ternurines

Desde finales de 2023, los termurines se han vuelto uno de los regalos más cotizados, aunque depende bastante del presupuesto que tengas.

Hay varias opciones para que puedas adquirir ternurines a distintos precios en la Ciudad de México

Bazar de ternurines: Shakespeare 99, Col. Anzures, Miguel Hidalgo, CDMX.

Mercado de juguetes: A la salida de Metro Balderas, Colonia Centro, Centro, 06070 Cuauhtémoc, CDMX.

Estas opciones contemplan diferentes presupuestos para tu plan de este 14 de febrero con tus amigas, amigos o tu pareja.