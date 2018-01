Ricardo Pascoe culpa a AMLO por edificios afectados en sismo

Ricardo Pascoe, aspirante independiente a la alcaldía de Benito Juárez, culpó a Andrés Manuel López Obrador (2000-2005) de ser el responsable de los edificios afectados y colapsados con el sismo de septiembre pasado, ya que con la instauración del Bando 2, que modificó los reglamentos de construcción en la ciudad, solo se pensó en términos de utilidad y no en la gente.

A pocas horas de haber tomado posesión como jefe de gobierno, López Obrador promulgó el Bando 2, el cual modificó las normas de construcción establecidas en la capital del país después de los sismos de 1985, sin tomar en cuenta que una tragedia así volvería a pasar en la capital del país.

Según Ricardo Andrés Pascoe Pierce, hubo una complicidad entre los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) para que se desatara un boom inmobiliario en Benito Juárez basado en dos criterios: construir más pisos en edificios viejos y edificar muchos inmuebles nuevos en terrenos que eran unifamiliares. “Así se creó en un terreno que era una sola casa con un jardín, un edificio que puede tener hasta 200 departamentos”.

Criticó que este fenómeno se llevara a cabo sin planificación: “No pensaron en el abasto de los servicios urbanos requeridos, que es drenaje, electricidad, movilidad, agua, iluminación y, por supuesto, los fenómenos consecuentes que son la inseguridad, con más carros y más robos; es decir, en un espacio más reducido se expresan todas las tensiones y los conflictos sociales de un boom inmobiliario”.

“Tenemos que volver a la senda de pensar en términos de un modelo urbano que piense en la gente y después en las utilidades. No estoy en contra de pensar en las utilidades, pero lo primero es la gente”, agregó.

En entrevista con El Sol de México, el político exmilitante del PRD y actual integrante del colectivo Podemos Juntos, habló de la inseguridad en Benito Juárez y dijo: “Es un problema de primer orden, porque justamente el problema del caos urbano es que genera más inseguridad. Cuando no hay planificación, cuando no hay orden; por ejemplo, en el tema de la movilidad, que la gente puede moverse y no siempre depender de los carros, se saturan las calles, los estacionamientos, ahí es donde viene la gran inseguridad. Es en el robo de vehículos, en el robo de autopartes y en el atraco a casas-habitación en la delegación, entonces el tema de la inseguridad tiene que atacarse”.

Ricardo Pasco, quien gobernó Benito Juárez de 1997 a 2000, manifestó que de llegar a dirigir nuevamente la demarcación reimpulsaría el reencuentro con la comunidad: “Para esto lo que pienso hacer es realizar asambleas en todas las colonias para juntar a la gente y que la gente esté desarrollando políticas públicas que afecten a sus comunidades, que la gente defina en alguna medida el programa de gobierno.