Sandra Cuevas presenta su nuevo proyecto político: buscará convertirlo en partido

Entre fuegos artificiales y "The Eye of the Tiger", Sandra Cuevas, actual alcaldesa de Cuauhtémoc, presentó su asociación civil con miras a convertirla en partido político en 2025.

En un evento realizado en la Arena México, Cuevas reveló que de lunes a viernes se dedicará a la alcaldía Cuauhtémoc y los fines de semana al trabajo de su Organización por la Familia y la Seguridad en México.

Al ritmo de Eye of the Tiger mostró la imagen de la asociación. Dijo que trabajará para mejorar la calidad de vida de la gente.

"Solo es la presentación de la imagen, somos más de territorio, a partir de ya trabajaremos. Quiero que las familias sepan que vamos a trabajar por ellos y en un año vamos a tener un gran avance para conformar la organización en un partido", afirmó.

En entrevista en medios, Sandra Cuevas, describió la nueva imagen de la Organización Política Por la Familia y la Seguridad de México, la cual cuenta con 32 estrellas en representación de los estados de la República, incluida la Ciudad de México.

También adelantó que el próximo lunes revelará a qué partido se suma luego de su rompimiento con la alianza PAN-PRI-PRD. Aclaró que no será a Morena.