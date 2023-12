Santiago Taboada pide certeza jurídica para desarrolladores inmobiliarios

Santiago Taboada, precandidato de la coalición “Va por la CDMX”, señaló la importancia de dar certeza jurídica y reglas claras para que desarrolladores inmobiliarios inviertan en la capital.

En reunión con integrantes de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), recordó que el Congreso de la Ciudad discute el Programa General de Desarrollo Urbano, el cual define el uso de suelo para la capital los próximos 20 años; sin embargo, no es claro.

"Hay cosas que me parecen que no terminan de estar claras; estas manchas que pusieron, sin ser mucho más claros de qué zonas, de qué colonias con mucha mayor precisión, porque para ustedes tendría que partir de una función de certeza", destacó.

CDMX PAN se opone a ratificación de Ernestina Godoy tras investigación de red inmobiliaria

Santiago Taboada señaló que es necesario agilizar los trámites al sector inmobiliario, para que la reactivación económica sea más rápida.

"Se presume que la Ciudad de México aporta gran porcentaje del PIB nacional. Esta es la gran tragedia, en los últimos cinco años ocupamos el vergonzoso, creo que sexto lugar de abajo para arriba, perdimos competitividad, esa es una realidad ¿Y por qué perdimos competitividad? Porque no hay reglas claras, porque detuvimos una parte, una industria importantísima, porque hay temas que sí tienen que cambiar, porque en algunos casos ustedes terminan siendo los malos del cuento”, apuntó.

El precandidato señaló que las obras de mitigación, que actualmente son obligatorias para un desarrollador, las debería de hacer el gobierno.

"El gran problema de lo que ustedes pagan es que se va a la misma caja de la tesorería de la ciudad, ahí se revuelve el dinero y entonces lo puedes ocupar hoy para alguna ocurrencia, algún programa emergente, algún programa que tengas ganas ahora de promover y no precisamente para lo que tiene que ver con la infraestructura de la ciudad, derivada del desarrollo inmobiliario”, dijo.

Y señaló que gran parte del dinero recabado por concepto de medidas de mitigación, se pudieron haber utilizado para fondear el metro o en algún proyecto de vivienda.

“Hay colonias a tres cuadras de periférico oriente que no tienen drenaje, no me lo cuentan, hace dos semanas estuve ahí. Se llama La Joya, le dicen el hoyo a esa colonia, no tienen drenaje, son fosas sépticas, eso es una tragedia en la ciudad", dijo.

Al evento, encabezado por Jaime Fasja, presidente de la ADI, asistieron representantes de diversas empresas dedicadas al desarrollo inmobiliario, así como la diputada local del PAN Gabriela Salido, integrante de la comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso de la Ciudad de México.