FGJCDMX identifica 130 edificios con anomalías en Benito Juárez

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detectó, hasta el momento, cerca de 130 inmuebles en la alcaldía Benito Juárez, los cuales tienen posibles irregularidades en sus edificaciones, registradas entre 2014 y 2021, calculó el vocero de la institución Ulises Lara López.

Durante un mensaje virtual al medios, el también coordinador de asesores de esa dependencia afirmó que las anomalías consisten en violaciones a las normas constructivas, las cuales autoridades de la demarcación pactaron con empresas inmobiliarias para, supuestamente, obtener ganancias mediante la construcción de pisos y departamentos de más a los permitidos.

Puedes leer: BJ autorizó construcción de 54 depas extra en City Towers pese a estudio de Seduvi

Adelantó que policías de Investigación están en proceso de aprehender a Emilio “N”, ex director de Desarrollo Urbano en esa demarcación, y Víctor “N”, quien actualmente ocupaba la Dirección General de Planeación, Desarrollo y Participación Ciudadana de dicha alcaldía.

La última aprehensión derivada de lo que llamó “red de corrupción en el sector bienes y raíces en la alcaldía Benito Juárez”, fue la de Sofía Soraya N, hermana del diputado local panista, Christian von Roherich, y quien es acusada de asociación delictuosa.

Justicia Detienen a la hermana de Christian Von Roehrich por caso del cartel inmobiliario

Afirmó el agente del Ministerio Público y un juez de control citaron a esa persona, a la cual no acudió, por lo que giraron una orden de aprehensión que policías de Investigación cumplimentaron en Juriquilla, Querétaro, por lo que, aseveró el vocero de la fiscalía, en todo momento le respetaron su derecho de audiencia y como lo marca la ley, también a una defensa adecuada.

Presentó un recuento de los resultados de las pesquisas legales, que dieron como resultado la presentación ante jueces de al menos ocho personas, algunos de ellos ocupaban cargos de directores generales entre los años 2009 y 2018.

En los casos de Sofía Soraya y Elvia N no eran funcionarias de la alcaldía Benito Juárez, la primera de ellas trabajaba como apoderada legal de una empresa relacionada con dichas anomalías; mientras que la segunda era gestora y servía de enlace con Cesar N, ex empleado adscrito a la Dirección General de Planeación, Desarrollo y Participación de esa demarcación.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente, Christian Von Roehrich sigue prófugo de la justicia y quién tenía bajo su cargo a Ismael “N”, ex como contralor interno, asesor de la entonces Jefatura Delegacional, ex director de Recursos Materiales y Servicios Urbanos, y ex director General de Administración y otros dos ex funcionarios, identificados como José Ramón “N” y Alejandro “N”, sobre quienes pesan señalamientos de ser prestanombres de otros ex funcionarios.