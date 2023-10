Se activa alerta sísmica en CDMX por temblor de magnitud 6.3 en Oaxaca

La noche de este viernes fue activada la alerta sísmica en la Ciudad de México por un temblor de magnitud 6.3 con epicentro en Matías Romero, Oaxaca, de acuerdo con el reporte del Servicio Sismólogico Nacional.

El Gobierno capitalinó inició el protocolo de seguridad con el sobrevuelo de cinco helicópteros Cóndores, informó Pablo Vázque Camacho, secretario de Seguridad local.

Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que mantiene comunicación con las unidades estatales y municipales de PC, así como con el Comité Nacional de Emergencias para realizar una evaluación preliminar.

El jefe de gobierno Martí Batres dio a conocer que hasta el momento no se registran daños en la CDMX.

🚨#Sismo PRELIMINAR magnitud 6.3 en #Oaxaca



A partir de este evento, mantenemos comunicación con las unidades estatales y municipales de #ProtecciónCivil y los integrantes del Comité Nacional de Emergencias (#CNE) para realizar una evaluación preliminar de la zona. https://t.co/pfbjkQPYev — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 7, 2023

Lo anterior fue confirmado por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, así como la Secretaría de Obras y Servicios de la capital, quienes señalaron que no se registran eventualidades, ni se reportan daños en obras o estructuras de la Ciudad de México.

Con epicentro en la frontera de Chiapas y Oaxaca y magnitud de 6.5 se sintió un temblor leve en la Ciudad de México. Hasta el momento no se registran daños. — Martí Batres (@martibatres) October 7, 2023 Luego de mantener contacto con las #UGIRPC de las Alcaldías, no se registran eventualidades tras el sismo registrado con percepción muy ligera esta noche en Ciudad de México.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 7, 2023 Tras el sismo registrado esta noche con epicentro en la frontera de Chiapas y Oaxaca, hasta el momento no se reportan daños en obras y estructuras de la Ciudad de México. — Secretaría de Obras y Servicios CDMX (@SOBSECDMX) October 7, 2023

Salomón Jera Cruz, gobernador de Oaxaca, informó a través de sus redes sociales que también se han activado los protocolos de Protección Civil en la entidad, mientras el personal está revisando las posibles afectaciones.