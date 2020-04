Se recupera alcaldesa de Magdalena Contreras infectada de Covid-19

"No tengo idea dónde me contagié, la verdad es que no sé, desde inicios de marzo empezamos a tomar las medidas que empezaba a ordenar el gobierno de México y autoridades de la Ciudad de México y lo empezamos a acatar y a establecer en toda la demarcación", manifestó la alcaldesa de Magdalena Contreras, Patricia Jimena Ortiz Couturier, quien está en su casa aislada debido a que resultó positiva a Covid-19.

En un mensaje videograbado, la alcaldesa destacó que desde su confinamiento ya se encuentra mucho mejor de salud y que está al pendiente de todo lo que sucede en Magdalena Contreras; "las áreas operativas están trabajando y hasta ahorita, compañeros que habían estado conmigo no han presentado síntomas".

Ortiz Couturier explicó que la gran mayoría del personal de la alcaldía está en casa, "primero porque la gran mayoría de los trabajadores de base son adultos mayores y porque desde el inicio decidimos tener total cuidado con todas y todos".

"Y de la gente de estructura, la misma manera, empezamos a seguir todas las indicaciones que nos fue marcando jefa de gobierno. Las áreas operativas están trabajando".

Explicó que ya tiene años con problemas de alergias, lo que le han causado afectaciones respiratorias: "Desde hace muchos años he tenido muchas alergias a muchísimas cosas y empecé con un tema de falta de aire, cosa que me asustó un poco y le hablé a mi médico y me dijo que fuera en friega al hospital más cercano y ya fui ahí para que me revisaran y demás y decidieron hacerme la prueba y ya fue cuando que salí positiva.

Presenté dolor de garganta y dolor de cabeza, que fue como lo más molesto, ya posteriormente, en algunas ocasiones presenté algo de fiebre y en algún momento como mucha presión en el pecho, eso también se me ha quitado, dicen que puede que es un tema de estrés, no es un tema que no pueda respirar, pero a veces como que siento muchas ganas de bostezar, mi estado de ánimo en general es bueno, es positivo, estoy aislada, sigo todas las indicaciones".

Agradeció los mensajes de apoyo que le enviaron y exhortó a la población a mantenerse en casa, "que nos cuidemos, que cuidemos a nuestros familiares".