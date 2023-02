Secan lago artificial en Ciudad Deportiva para convertirlo en un campo

La alcaldía Iztacalco certificará ante notario público el abandono del lago artificial de la Ciudad Deportiva, la pista de BMX y un skate park para luego comenzar con la rehabilitación de estos espacios.

En 2017, durante la administración pasada, el Instituto del Deporte, entonces dirigido por Horacio de la Vega, concesionó espacios que sólo estuvieron abiertos al público un par de meses. Para 2019 la alcaldía recuperó la administración de la Ciudad Deportiva y ahí comenzó el proceso para rescatarlos.

Construir y adecuar el lago artificial le costó al gobierno anterior 15.5 millones de pesos. En 2018 albergó sólo una competencia, el triatlón de la Ciudad de México, y luego se apagó durante el cambio de gobierno central y la transferencia de administración local.

Ocesa les echará la mano para arreglar las zonas abandonadasMaximiliano León, director de la Magdalena Mixhuca

El lago artificial está a 10 minutos de la puerta seis de la Ciudad Deportiva. Para legar a él hay que caminar entre los campos de futbol y luego cruzar un puente peatonal que pasa sobre la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez. La zona luce totalmente desolada y hay pocos usuarios del deportivo pues las instalaciones del lago están enrejadas.

Las gradas que acompañaron a este lago, ya seco, están vandalizadas y no hay vigilancia en la zona. En todo el perímetro sólo hay un tótem del C5 con una cámara de vigilancia.

Maximiliano León, director de la Magdalena Mixhuca, explicó en entrevista con El Sol de México que al recibir la certificación del notario, la intención es resanar el espacio que ocupa el lago y hacer un campo deportivo o un espacio de convivencia social.

“Nosotros alcaldía estamos en un proceso notarial en donde vamos a tener un dictamen por dos instancias: una el notario, que es quien da fe pública, y otra un perito en construcción, quien dictaminó también, pues las condiciones en las que se encuentran.

“Estamos en el proceso de pago y de entrega (del notario) porque la idea que nosotros tenemos es que quede constancia plena para tratar de empezar ya a meterles mano, sino en la medida de lo que se ocuparía para terminarlas al 100 por ciento como en su momento fueron supuestamente planeadas, si meterles una buena inversión para que puedan ser ocupadas y que se puedan ser utilizadas a favor de los niños en la pista”, aseguró León.





De acuerdo con el director, lo que pretenden es que el notario de fe pública sobre en qué condiciones están los espacios y deslindar responsabilidades por la futura intervención. “Para que al rato no se diga que sobre un dinero ya invertido no nos interesó y estamos metiendo más dinero. La idea es que con esta fe notarial quede perfectamente la cuenta de en qué condiciones recibimos, en qué condiciones se ha estado, y para que ahí no se vayan a afincar responsabilidades a futuro”.

Foto: Romina Solís | El Sol de México

El mantenimiento del lago corría a cargo Asdeporte, quien desistió porque el mantenimiento demandó más de 350 mil pesos mensuales.

“En un principio Asdeporte accedió, se vino luego la pandemia y se nos escondieron. Y sí, y se lo digo literalmente porque así fue, ya hasta ‘las 500’ los encontramos para decirnos que ya para ellos no era conveniente. Y bueno, pues están en su derecho, obviamente no habíamos firmado nada, se firmó un convenio temporal”, dijo León.

Los trabajadores de la alcaldía están terminando de desaguar el lago con bombas y adecuaciones de la membrana para que corriera el agua.

Parte de las concesiones de la Ciudad Deportiva las tiene Ocesa. Como informó este diario la semana pasada, la compañía operará por otra década el Foro Sol, el Autódromo Hermanos Rodríguez y el Palacio de los Deportes.

León explicó que Ocesa “les echará la mano” para arreglar las zonas abandonadas.

“En la zona de skate ahí yo tomé la decisión de cerrar porque no teníamos policía y sucede que ese espacio fue muy proclive a concentrar chavos que fumaran marihuana. Tuvimos la suerte de que por ahí ya hay algunas gentes interesadas (en la recuperación) la propia Ocesa nos va a echar mano para arreglar las cosas”, aseguró.

La zona de skate luce igual que el lago. Sólo está el concreto y los barandales para poder patinar sobre ellos. “Ahí lo que sucedió es que tampoco la terminaron, pero ahí no nos interesa tanto que terminen lo que sería como los soportes de los taludes, porque los espacios deportivos están bien,lo que falta es el enchulamiento externo. Entonces nos vamos a meter nosotros a finiquitar”, afirmó el administrador.