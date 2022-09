Septiembre no es mes de temblores, aseguran expertos

La única razón por la que se considera que tiembla más en septiembre es por una gran coincidencia entre el temblor del 85 y el de 2017, coincidieron expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México.

“Si queremos hablar de cuál es la temporada de sismos, podemos decir que todo el año” aseguró Miguel Rodríguez, maestro en ciencias de la tierra del Instituto de Geofísica de la UNAM, durante una charla en el programa Space Con Ciencia en la cuenta de Twitter para la divulgación de la ciencia de la UNAM.

Rodríguez dijo que es importante considerar el papel de las redes sociales y las fake news durante el sismo del 19 de septiembre de 2017 en el que prevaleció lo negativo. Aseguró que la diferencia que tiene internet a los medios tradicionales, como la prensa, la radio o la televisión, es que es de construcción social.

“Lo que vimos ese día, es que cuando las personas, muchas de ellas jóvenes que no vivieron el movimiento telúrico de 1985, otros no tan jóvenes que si vivieron en su momento el movimiento de 1985 y aquellos que vivieron directamente el sismo del 85, entonces lo que pasa es que cuando comienzan a sentir el movimiento telúrico del 19 de septiembre del 2017 muchos de nosotros comenzamos a asociar cosas”, comentó Luis Ángel Hurtado, doctor en comunicación de la Universidad Iberoamericana e investigador de la UNAM.

“Comenzó un fenómeno natural del ser humano que es la construcción de narrativas imprecisas, conocidas como murmuraciones, chismes, esto si le sumas el fenómeno del internet, observamos que esto se salió de control, incluso algunas personas vieron la oportunidad para distorsionar la realidad”, agregó.

En opinión de Miguel Rodríguez, uno de los grandes retos que enfrenta la sismología en estos tiempos no es la predicción sino estar preparados. Consideró que el miedo nunca se nos va a quitar, pero algo que nos puede dar tranquilidad es saber cómo actuar. Agregó que otro reto es la dificultad que tiene la comunidad científica para transmitir el conocimiento con palabras simples.

Hurtado recomendó que para no esparcir la epidemia del miedo es importante evitar las fake news. Los pasos a seguir para no caer en ellas son mantener la calma frente a cualquier noticia, no compartirla , contrastar la información con otros medios y no comentar esas publicaciones.

“Es importante ser conscientes de que somos influencers en la vida de alguien y no lo sabemos, para ser influencers no es necesario tener 20 mil seguidores, basta con aportar nuestro granito de arena para ayudar a combatir todos estos mitos que se generan”, dijo Raúl Granada, conductor del programa.