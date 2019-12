Sin avances mejoras para trabajadoras del hogar

Las condiciones laborales de las y los trabajadores del hogar en la Ciudad de México apenas son un poquito mejor con respecto al resto de las entidades de la República Mexicana, afirmó ayer María Isidra Llanos Moreno, secretaria general del gremio.

Durante una entrevista, expresó que se tienen muchos casos de explotación laboral en ese sector y son quienes llegan de los estados las más vulnerable, de las que abusan mayormente, porque los empleadores alegan que las hacen a su forma y modo.

“Sí ha habido casos, yo fui una de ellas y cuando empecé a pedir mis derechos, me dicen que no los tenía, qué dónde dice, pero yo me empecé a capacitar y saber que somos sujetas de derecho, que estamos dentro de la Ley Federal de Trabajo”, contó Llanos Moreno.

Subrayó que se han dado casos en que a las y los trabajadores del hogar no les pagan o les dan nada más que un dinero cuando salen, como si fueran de la familia, porque les dan comida y alojamiento,“nada más les dan para que salgan a pasear ese día”.

Informó que mientras en la capital del país los salarios mensuales en promedio son de cinco mil pesos, se dan casos en Chiapas donde las y los trabajadores del hogar reciben hasta menos de 100 pesos por una jornada de más de ocho horas; mientras que, en Tijuana, Baja California, a veces les pagan hasta en dólares, y está mejor el sueldo, pero las condiciones no son las dignas.

Sobre la razón por la que son un poquito mejores las condiciones en la capital del país, la secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar dijo que es por las redes sociales y hay más instancias para poner quejas.

“Normalmente, venimos de varios Estados de la República a concentrarnos aquí en la Ciudad de México, porque el salario está un poquito mejor. Esa es la única diferencia, el salario”, planteó la secretaria general del gremio.

En el país en términos generales, las condiciones de las y los trabajadores del hogar son de carecer de seguridad social, no tener prestaciones conforme a la ley, sin un salario digno y hasta les niegan la comida, la cual, la ley dice que tienen derecho a un alimento suficiente y de calidad, por el trabajo que realizan.

Una vez que las y los trabajadores del hogar reclaman sus derechos a los empleadores, corren el riesgo de ser despedidas y lo que el sindicato les aconseja es ¿cuándo has tenido un buen trabajo? Y nunca han estado en un buen puesto y empiezan a contar con él cuando demandan sus prestaciones laborales y la respuesta es que las corren.

Se le pregunto, ¿si tras lo anterior las boletinan, para que no les den otro trabajo? a lo que respondió: Si eso fuera, es una doble discriminación. Hay otra instancia, no nada más llegar a la conciliación, sino sería en Copred, sería una doble demanda, en caso de que fuera.

Finalmente, puntualizó que el sindicato lo que quiere es llegar a la negociación con los empleadores y las y los trabajadores del hogar, por eso intermedia y defiende los derechos.