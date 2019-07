Viernes de sismos en la Ciudad de México

La Ciudad de México amaneció con varios sismos de baja magnitud; fue desde temprana hora que usuarios comenzaron a reportar los movimientos telúricos.

Primero, un temblor de magnitud 2.1 que se registró en la alcaldía Miguel Hidalgo a las 04:47 horas, otro a las 7:38 horas, de magnitud 2.5 al noroeste de la capital en Álvaro Obregón, un tercero de magnitud 2.0, ocurrido a las 07:51 h, con el mismo epicentro a 1 kilómetro también de Álvaro Obregón y un cuarto de magnitud 2.3.

Fueron dos movimientos y se sienten muy fuertes — Héctor Mendoza (@hTr_mendoza) 12 de julio de 2019 Sacudida fuerte ! Horrible! No he vuelto a conciliar el sueño ! — olga lidia montero (@olguiuxmont) 12 de julio de 2019 san Pedro de los pinos se sintió — Arturo H Jaramillo (@111grados) 12 de julio de 2019 SISMO Magnitud 2.5 Loc. 1 km al NOROESTE de V ALVARO OBREGON, CDMX 12/07/19 07:38:28 Lat 19.41 Lon -99.21 Pf 3 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) 12 de julio de 2019 SISMO Magnitud 2.0 Loc. 1 km al NOROESTE de V ALVARO OBREGON, CDMX 12/07/19 07:51:14 Lat 19.41 Lon -99.21 Pf 3 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) 12 de julio de 2019 SISMO Magnitud 2.3 Loc. 2 km al OESTE de V ALVARO OBREGON, CDMX 12/07/19 10:08:05 Lat 19.40 Lon -99.22 Pf 2 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) 12 de julio de 2019

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN) el primer sismo tuvo lugar a una latitud 19.40, una longitud -99.19 y una profundidad de 3 kilómetros; el epicentro se ubicó a 1 kilómetro al sur de la alcaldía Miguel Hidalgo.

SISMO Magnitud 2.1 Loc. 1 km al SUR de MIGUEL HIDALGO, CDMX12/07/19 04:47:42 Lat 19.40 Lon -99.19 Pf 3 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) 12 de julio de 2019

Por su parte, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) señaló vía Twitter que el sismo detectado no ameritó la activación de la Alerta Sísmica a través de la app 911 y los altavoces de la capital.

⚠️#Atención ⚠️

De acuerdo con la información emitida por @SismologicoMX; el sismo detectado el día de hoy NO ameritó la activación de #AlertaSísmica a través de la app 911 CDMX y los altavoces de la #CDMX.

Te compartimos la información correspondiente: https://t.co/p2h6oOESBp — C5 CDMX (@C5_CDMX) 12 de julio de 2019

Gobierno descarta daños

A través de su cuenta de Twitter, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum confirmó los sismos que se registraron en la mañana y señaló que no se reportaron daños materiales por los mismos, mientras que se activaron los protocolos pertinentes para evitar afectaciones.

De acuerdo con el @SSNMexico Entre las 4:30 am y las 7:50 am se registraron tres sismos de menor intensidad con epicentro en la CDMX. La @SSP_CDMX activó protocolos y no se reporta ningún daño. — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) 12 de julio de 2019

Por su parte, Personal de la Dirección General Táctico Operativa de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, realizó recorridos de supervisión y verificación, sin reportar al momento daños como resultado de dichos temblores.

La intensidad con la que se presentaron los movimientos telúricos, no fue la suficiente para generar activación de la alerta sísmica.

La titular de la dependencia, Myriam Urzúa Venegas, recomendó a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales y evitar la propagación de información falsa y alarmista.

Con información de Cecilia Nava