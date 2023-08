Sonido La Changa apadrina la inauguración del Bailódromo de Iztapalapa

Ramón Rojo y su sonido La Changa tuvo a su cargo la inauguración del bailódromo del Parque Cuitláhuac, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, dedicó su actuación a Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, “y gabinete que lo acompaña”, y soltó “La cumbia buena”, interpretada por Mike Laurent.

La melodía fue como el clarín que llama a romper filas y el mandatario capitalino tomó como pareja a la diputada Martha Ávila e inició el baile, mientras que Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, hizo lo mismo con Clara Brugada, alcaldesa de esa demarcación.

La mayoría de los asistentes a la inauguración de la tercera etapa del Parque Cuitláhuac manifestaron su alegría con gritos, luego de que el maestro de ceremonias anunció la presencia de Ramón Rojo y su organización ancestral La Changa.

La titular de esa alcaldía dijo que el bailódromo iba a ser un espacio para el baile, el disfrute, el gozo y el mitote y así fue, después de la prolongada “La cumbia buena”, vino “El rey de la cumbia”, y entonces Clara Brugada y el jefe de gobierno capitalino empezaron a bailar sabrosamente, sacaron con ánimo “los pasos prohibido” y mostraron lo mejor de ellos.

Algunos de los miembros del gabinete de la administración local prefirieron la graciosa huida, pero los que se quedaron hicieron rueda a los bailadores que estrenaron el bailódromo de Iztapalapa.

El ejemplo de los funcionarios lo secundaron los asistentes a la inauguración, hicieron a un lado las sillas que les estorbaban, y empezaron a dar los giros en medio del ruido estridente del Sonido La Changa.

Antes, el jefe de gobierno capitalino reconoció que Iztapalapa es la cuarta parte de la Ciudad de México con todos los derechos sociales, económicos, recreativos y subrayó: Iztapalapa no solo no es la parte trasera, ya no es un tiradero.

El mandatario capitalino junto con miembros de su gabinete y Clara Brugada, alcaldesa de la demarcación, acudió a poner en servicio la tercera etapa de ese centro recreativo, el cual hasta la década de los ochentas del siglo pasado fue el tiradero de basura de Santa Cruz Meyehualco.

En ese lugar, pasó revista a la historia de Iztapalapa y la forma en que administraciones anteriores veían a esa demarcación, como un patio trasero, no la consideraban parte de la ciudad.

“Bueno y aquí estamos en el Parque Cuitláhuac, en Iztapalapa, parque muy simbólico porque está reconstruido y construido sobre lo que era un basurero; pero este basurero significaba lo que veían aquellos gobernantes de hace décadas en Iztapalapa, ¿cómo veían a Iztapalapa? Como un patio trasero, no la veían como parte de la ciudad, lo veían como un lugar donde se iba a tirar la basura, donde se arrojaban vehículos en deshuesaderos, es decir, era como la parte trasera de la Ciudad de México”, expuso Batres Guadarrama.

La tercera etapa que inauguró el jefe de gobierno abarca el bailódromo, tres multicanchas, un campo de fútbol profesional, otro de fútbol 7; seis hectáreas de reforestación nueva y el estadio de béisbol.

Jesús Antonio Esteva, secretario de Obras y Servicios, informó que la inversión en la rehabilitación de las 88 hectáreas de las tres etapas del Parque Cuitláhuac asciende a 470 millones de pesos, el 95 por ciento de los materiales empleados provienen de residuos de la basura o cascajo; la regeneración de áreas verdes suma 50.74 hectáreas, lo cual se hizo con base en un estudio de cuáles eran las especies que existían y las que lograron la adaptación.

Asimismo, los trabajadores que intervinieron en la remodelación sembraron casi 30 mil árboles, entre ellos algunos que son parte de las medidas de mitigación de otros proyectos; e instalaron mil 53 kilómetros de la red de riego.

Finalmente, el funcionario reportó que los primeros resultados de la rehabilitación son la presencia de más de 70 aves migratorias y de medio millón de murciélagos en diferentes zonas del parque, por ejemplo, en una reserva construida para eso y en la zona holística.