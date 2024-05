En México se garantizan las libertades, dice AMLO por marcha de la Marea Rosa

Luego que este domingo se realizó un mitin en el Zócalo capitalino del movimiento opositor Marea Rosa y que, se realizó el tercer debate presidencial, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que eso es muestra de que México está “feliz, feliz”.

Durante su conferencia mañanera, el presidente minimizó las críticas a su gobierno durante el mitin que encabezó la candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez en el Zócalo, junto con el movimiento civil de la Marea Rosa, donde se reprochó la inseguridad y algunos casos de corrupción de la actual administración.

Luego que un reportero le preguntó al presidente en su conferencia de prensa matutina por el tercer debate presidencial del domingo por la noche y del mitin de la oposición en el Zócalo, el presidente dijo que México internamente "está bien".

“En lo interno (estamos) muy bien, muy bien, hasta diría, requetebién, porque estamos a 15 días, menos, de la elección presidencial y ayer fue un día, en efecto, intenso, de manifestaciones y de debate", señaló.

Se demostró que se garantizan en México las libertades, que no hay represión, que hay democracia auténtica.

Asimismo, López Obrador dijo que ha garantizado las libertades a la ciudadanía y, se atribuyó el cambio de mentalidad en los mexicanos gracias a su Gobierno.

“El Zócalo estuvo lleno de manifestantes, se logró izar la bandera nacional y en la noche el debate. Los ciudadanos ya saben, porque una de las cosas que subrayamos es que México está en su mejor momento, estaba bateando arriba de 300; el pueblo es mucha pieza, está muy politizado el pueblo de México, muy consciente", dijo el presidente.

“Entonces, por eso vamos muy bien requetebién. No estoy hablando de lo económico, es el dominio público y se advierte y se percibe, se siente en la economía popular y se ha incrementado el salario mínimo mínimo y el salario promedio como nunca en medio siglo; hay oportunidades de trabajo también como no sucedía en 40 o 50 años. México es de los países con menos tasa de desempleo en el mundo, está llegando inversión extranjera como nunca, y en lo social, les puedo garantizar al 100 por ciento que no hay un país que tenga un plan de Bienestar a la mayoría de las familias como el que se está aplicando en México, en 6 años, no hay en el mundo algo así”, subrayó.

Ayer, durante el mitin de la Marea Rosa en el Zócalo de la Ciudad de México, que reunió a unas 130 mil personas, junto con simpatizantes de los partidos de oposición PRI, PAN y PRD, la candidata presidencial Xóchitl Gálvez dijo que va a ganar las elecciones del 2 de junio.

"Para dar, no para recibir; para compartir, no para arrebatar; para servir, no para servirnos; vamos a ganar para escuchar, no para insultar”, dijo en crítica al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Gálvez apuntó que en estas elecciones los mexicanos se juegan “si los siguientes años serán de opresión o libertad”.

A su vez, el abanderado opositor a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada también criticó al gobierno lopezobradorista.

“No podemos quedarnos quietos, conformarnos, ser espectadores del daño tan grande que le están provocando a la Ciudad y al país”.

Durante su conferencia el presidente López Obrador confió también que espera que el próximo 29 de mayo se retire el plantón de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), que también se manifiesta en el Zócalo capitalino.

“Ojalá (retiren). Yo quería que se hiciera así precisamente para evitar los roces, pero no podemos forzar. El sexenio pasado no se podía usar el Zócalo, estaba la situación muy confrontada por la reforma educativa y hubo un desalojo, les quemaron sus casas de campaña y a partir de ahí no había manifestaciones en el Zócalo. Nosotros no pudimos cerrar campaña en el Zócalo”, dijo el presidente.