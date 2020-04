Recomiendan vacunarse de inmediato contra el sarampión

Para frenar el brote de sarampión en la Ciudad de México es necesario que la población revise si tiene completo su esquema de vacunación, sobre todo, aquellos que nacieron entre 1957 y 1995, y en caso de que falte una vacuna o no se tenga la certeza de haberla recibido se la aplique lo más pronto posible.

Así lo recomendó el doctor Jorge Baruch Díaz, responsable de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM, quien destacó que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, ya que por cada persona afectada puede contagiar a 18 más.

CDMX Suman 67 los casos de sarampión en CDMX, seis personas radican en Edomex

Desde el 23 de febrero y hasta el 31 de marzo, la Ciudad de México registró 81 casos; el Estado de México, 13 y el contagio se extendió a Campeche, donde se reporta un caso.

Baruch Díaz explicó que ocurren brotes de esta enfermedad si menos del 95% de la población no está vacunada o no recibe las dos dosis para asegurar la inmunidad, como lo establece el esquema nacional de vacunación que se implementó a partir de 1995. La primera dosis se pone al año y la segunda a los seis años, antes de entrar a la primaria.

Indicó que lo que llama la atención del brote que se ha presentado, es que la tercera parte de los casos se da en población que nació entre 1957 y 1995, que a lo mejor no cuentan con los esquemas de vacunación actualizados, ya que antes de esta fecha se implementaban esquemas que no garantizaban la inmunidad de por vida o que no existían todavía las Cartillas Nacionales de Vacunación, por lo que no exista alguna forma de confirmar que las personas sí se hayan vacunado.

“Todos los que nacieron antes de 1957 normalmente ya padecieron la enfermedad, porque antes era mucho más frecuente que un resfriado común”, explicó al señalar que esta población ya está inmune.

En el caso de la población que nació entre los años de 1957 y 1995, recomendó iniciar el esquema de vacunación contra sarampión a las personas que puede estar expuestas, ya sea por motivos de viaje o porque no tienen la certeza de que su esquema está completo.

Para los bebés, entre los 6 meses y el año, el especialista recomendó aplicar una dosis adicional a su esquema de vacunación, en caso de que vayan a viajar o aquellos que hayan tenido contacto con algún caso sospechoso.

Al afirmar que en la Ciudad de México ya existe un brote de sarampión, debido a que ya existe una transmisión comunitaria, como definen los epidemiólogos, Díaz destacó que la revacunación no es necesaria para toda la población.

“La vacuna y la enfermedad protegen de por vida contra el sarampión, independientemente del tipo de virus que sea”, explicó el especialista al precisar que solamente se tienen que vacunar las personas que están en riesgo, que no tengan su cartilla de vacunación o que les falte alguna de las dos dosis. “No es un mensaje dirigido a toda la población”, subrayó.