Victoria narra cómo vivió la explosión del edificio de Coyoacán

Soy Victoria Rosales y estaba en mi cuarto haciendo mi cama cuando sentí como si el edificio se hubiera hundido y todo los vidrios también.

Mi torre es la última, son tres edificios y la explosión fue en el uno.

Cuando salí de la cama todas mis cortinas se habían caído de la sala, estaban encima de mi sillón llenas de vidrio, lo único que hice fue agarrar mi celular, mis llaves y salí del departamento.

La explosión se originó a la acumulación de gas en el departamento 307 /Foto: Especial Fiscalía de la CDMX

CDMX Así quedó el edificio de Coyoacán tras la explosión

Cuando llegué al primer sótano, son dos, vi las puertas del elevador abiertas y me imaginé que estaban hasta abajo, fui bajando por las escaleras, cuando llegué al primer sótano, porque pensé que ya no íbamos a poder salir por ahí, por el garage, y estaba todo lleno de humo, me subí a las escaleras por la planta baja, pero todo estaba lleno de vidrio y despegadas algunas ventanas.

Pensé que era un temblor o un socavón, al estar ya en la calle llamé a mi esposo e hijas para preguntarles cómo estaban, pero me dijeron que todo estaba bien y que no era ningún temblor.

La explosión hasta el momento ha dejado una persona fallecida y 22 heridos. / Foto: Especial Fiscalía de la CDMX

Inicié a varios heridos, unos cuatro con heridas horribles.

Ella y su esposo habitan en el edificio, su pareja salió del hogar a realizar unos trámites, cuando regresó encontró el incidente.

El edificio está asegurado, todos pagamos, y los dueños aparte tenemos un seguro extra del departamento: "Tiene que responder la aseguradora".

Yo creo que fue algo involuntario de la persona, un descuido que dejó por lo menos 20 heridos, vi a cuatro cuando se los llevaron, es una imagen horrible por sus heridas bañados en sangre.

Afortunadamente ningún fallecido hasta el momento, lo material pues es algo que después se arregla.