Yo jamás me he robado un peso del gobierno: Mikel Arriola

México.- El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola Peñalosa, aseguró que él debe gobernar la Ciudad de México por su impecable hoja de servicios, su honradez, experiencia y eficacia que ayudarán a pasar del caos al orden.

“Yo jamás me he robado un peso del gobierno, entré a una candidatura como simpatizante, no soy militante de ningún partido, siempre he sido servidor público honesto”, dijo en una reunión privada con integrantes del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas.

Arriola Peñalosa aseveró que el diagnóstico es que la capital del país necesita administrarse, de lo contrario iría en ruta de colapso.

“Administrar instituciones es lo que sé hacer y no deberíamos acostumbrarnos a que todos los servicios se reduzcan en calidad, al contrario, deberíamos aspirar a un gobierno que incremente la calidad de vida de los capitalinos”, dijo.

El exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) apuntó que el tema que más preocupa a nueve de cada 10 ciudadanos es el de la inseguridad.

Para combatirla, abundó, es necesaria alumbrar la ciudad, crear cuerpos policiacos preparados en reacción inmediata a los delitos comunes y de alto impacto, además de la implementación de un millón de cámaras en toda la ciudad para que se detecten los delitos y a los delincuentes a tiempo.

Para regresar la movilidad a la capital urgió la construcción de 100 kilómetros del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y de un circuito exterior de al menos 70 kilómetros, el cual ayude a que los carros pesados no entren a la ciudad y no aumenten la contaminación.

El abanderado priista también señaló la importancia de regular las marchas y buscar mecanismos de concordia y civilidad para que se puedan seguir llevando a cabo, pero con una regulación que permita que no afecte a los ciudadanos ni a los comerciantes de Paseo de la Reforma.

Mikel Arriola apuntó que para que esta ciudad realmente sea de vanguardia, se necesita invertir en infraestructura hidráulica para que los que menos tienen no sean los que más paguen por este vital líquido.

Por otro lado, dijo, se debe invertir en la educación para tener una capital con miras al futuro y con ciudadanos más preparados, esto con la ayuda de la incorporación de 4200 escuelas al proyecto Escuelas al Cien.



/afa