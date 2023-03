Mujeres que se oponen a escultura de Amajac en Reforma son racistas y clasistas: Sheinbaum

"Aquellos que no quieren que La Joven de Amajac esté en Reforma, las mujeres que no quieren ello, en el fondo son profundamente racistas y clasistas”, afirmó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, luego que colectivos feministas y activistas advirtieron que no permitirán que se imponga la colocación de esa escultura en el espacio que tienen en La Antimonumenta.

Desde Morelia, Michoacán, donde impartió la conferencia magistral “Políticas de Gobierno al Servicio del Pueblo”, Sheinbaum recordó que cuando llegó al Gobierno de la Ciudad de México se retiró la estatua de Cristóbal Colón en Reforma y mujeres indígenas propusieron que en ese lugar se colocará la representación de una mujer indígena.

“Nosotras como mujeres tenemos que reivindicar la lucha de todas las mujeres, pero particularmente tenemos que reivindicar la lucha de las que históricamente han sido más marginadas en nuestro país”, indicó.

La jefa de Gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo / Foto: Fernando Maldonado | El Sol de Morelia

“Y aquellos que no quieren que La Joven de Amajac, las mujeres que no quieren ello, en el fondo son profundamente racistas y clasistas. Y nosotros luchamos contra todas las discriminaciones, contra todas, porque no queremos que haya discriminación, ni machismo, ni racismo, ni clasismo. Eso se llama Humanismo Mexicano”, declaró.

“Lejos quedó aquello que las mujeres no podemos ser ingenieras, no podemos ser abogadas, no podemos ser presidentas municipales. Podemos ser todo lo que queramos y para eso están los sueños. Podemos ser abogadas, ingenieras, presidentas municipales, gobernadoras y presidentas de la República”, añadió.

En miras del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Claudia Sheinbaum afirmó que la Cuarta Transformación lucha "por los grandes derechos del pueblo de México y en esos derechos están los derechos de las mujeres, no están aislados del resto de las luchas, son parte fundamental. Y hoy, aquel que diga que la Cuarta Transformación no piensa en las mujeres, está totalmente equivocado”.

|| Con información de Guadalupe Martínez / El Sol de Morelia y Genoveva Ortiz / La Prensa ||