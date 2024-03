En medio del caos, CETRAM de Indios Verdes no tiene fecha de estreno

El nuevo Centro de Transferencia Modal (Cetram) Indios Verdes sigue sin fecha fija para que los 1.3 millones de usuarios lo estrenen. La obra, según lo prometido por la Secretaría de Obras local, estaría lista en la segunda quincena de febrero.

Cuando llegó esa fecha, el jefe de Gobierno de la ciudad, Martí Batres retomó el tema pero no especificó el día de la apertura: “Pondremos en funcionamiento el Cetram Indios Verdes” , dijo en la presentación de sus 100 acciones para el mismo número de días.

Puede interesarte: Muere una persona en el Metrobús Indios Verdes

El jefe de Estación del Metro Indios Verdes explicó a El Sol de México que la obra civil ya está terminada, pero ahora el trabajo está concentrado en los acabados. Estimó que en abril podrían inaugurar la nueva terminal para evitar que la gente siga caminando por los pasos vehiculares de combis y camiones.

Mientras tanto los acabados, instalación de escaleras eléctricas, señaléticas, vidrios, elevadores, acondicionamiento de accesos y descensos, y la reubicación de puestos ambulantes no ha concluido.

CDMX Estaciones del MB en San Lázaro tendrán pasarela para conectarse

Este retraso afecta a usuarios como Anette López, quien se desplaza en su silla de ruedas. Ella debe esperar más de 10 minutos para que autobuses o combis del paradero le den el paso y pueda ingresar al Metro.

“A lo mejor cuando acaben de construir, el taxi que tomo de mi casa (en San Cristobal, Ecatepec) al Metro me pueda dejar en un andén o puerta donde pueda entrar al Metro más segura, y de regreso pueda pedir un Uber que me espere cerca de una puerta para no atravesar los camiones”, explicó Anette.

El 26 de marzo, trabajadores de obra, ingenieros y elementos de Protección Civil capitalina, entregaron a personal del Metro dos puertas que conectarán con la plataforma en donde darán servicio la línea uno del Metrobús y la línea cuatro del Mexibús.

Esta semana retiraron las láminas de los accesos B y C del Metro FOTO: Laura Lovera / El Sol de México

Este diario presenció el retiro de láminas de protección y la entrega de los nuevos accesos ubicados en el andén B y C, que aún se encuentran en obra negra, sin detalles como señaléticas, luminarias sin acabados, escaleras tradicionales y eléctricas en pruebas o instalación, así como elevadores incompletos.

También en las afueras del Cetram los trabajadores seguían colocando vidrios, instalaciones eléctricas, plafones, e instalación de elevadores a cargo de la empresa IMEM Ascensores. Los carriles de concreto hidráulico para el Metrobús y Mexibús están casi terminados.

“Pronto concluye el colado de concreto hidráulico de lo que será el nuevo retorno del Metrobús en Indios Verdes.

Esto, más la próxima demolición de nuestra antigua estación, permitirá un nuevo ingreso más ordenado y fluido del transporte público a este Cetram”, informó a través de redes sociales, Rosario Castro, directora general de Metrobús.

MEXIBÚS

Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro

Jeniffer, estudiante de arquitectura en la UAM Azcapotzalco, realiza todos los días trayectos de hasta dos horas desde su casa en Tecamac, Estado de México, hasta su universidad. Considera que la ampliación del Mexibús la beneficiará, pero lleva años esperando que las obras terminen.

“Tomaba el Mexibús (línea cuatro) en Tecamac hasta Indios Verdes, pero ahora usó camión porque el Mexibús es muy lento, después tomó el Metrobús hasta 18 de marzo, transbordo al Metrobús que va al Rosario y ya llego”, explicó Jenniffer.

Cuando el Cetram esté en uso, y si el Mexibús mejora sus tiempos de servicio, Jeniffer podrá ahorrar dinero, pues al día gasta 52 pesos. Con la ampliación estima gastar 30 pesos, porque usará sólo el Mexibús que cuesta nueve pesos y el Metrobús con un valor de seis pesos.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

La línea cuatro del Mexibús fue inaugurada en octubre del 2021, consta de 28 estaciones que atraviesan 22 kilómetros, pero se ampliará hasta La Raza, una vez que la reconfiguración del Cetram esté lista.

De acuerdo con el jefe de estación del Metro Indios Verdes, el Mexibús tendrá paradas en Indios Verdes, Deportivo 18 de marzo, Potrero y La Raza, porque la intención es desahogar a los usuarios, y no concentrarlos a todos el paradero que ya es muy concurrido.