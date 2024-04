Iztapalapa deja en el olvido a biciestacionamientos y sin fecha de apertura

Dos de los ocho biciestacionamientos construidos por la entonces alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, quedaron en el olvido, pues llevan más de un año inconclusos y sin fecha de apertura.

Ubicados sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, a las afueras de las estaciones Guelatao y Acatitla de la Línea A del Metro, estas cicloestaciones carecen de vías, señalamientos, luminarias, cámaras de seguridad y vigilancia, pese a que su construcción arrancó a inicios de 2023.

A escasos metros de la FES Zaragoza de la UNAM, en la calle Zacapoaxtla, un parque de bolsillo fue intervenido el año pasado para levantar uno de los biciestacionamientos y mejorar el alumbrado de la zona, al ser considerada un foco rojo.

“Hace dos años el parque dejó de usarse y mejor fue baño, hotel, asaltaban y no había luz. El año pasado comenzaron a construir el estacionamiento, que sí hace falta por los estudiantes y vecinos que viven hasta el fondo de la colonia, pero lo dejaron así.

“Está cerrado y no se ve terminado. Ya tiene más de un año y no lo han abierto, no se usa, lo grafitean. Hace como dos meses vinieron a pintarlo, pero otra vez ya está feo y no nos han dicho si algún día lo van a abrir”, dijo una vendedora en inmediaciones de la estación Guelatao, quien prefirió omitir su nombre.

Comerciantes y taxistas también se quejaron de que sólo hay una luminaria en esa esquina, por lo que en las noches está oscuro y es inseguro, e insistieron en la importancia de la infraestructura ciclista. Consultada sobre este tema, la alcaldía aseguró que los centros ciclistas se encuentran en funcionamiento.

En abril de 2021, la hoy aspirante a la Jefatura de Gobierno, informó que se construirían 10 biciestacionamientos, uno en el Centro de Transferencia Modal Constitución de 1917, y el resto cerca del transporte público. En ese anuncio, difundido en sus redes sociales, se aprecia un recorrido ciclista sobre banquetas de la demarcación, y no en ciclovías.

Siete meses después, la morenista cambió de planes y solicitó al Congreso local un presupuesto de 30 millones de pesos para crear 13 estacionamientos de este tipo, que finalmente sólo fueron ocho, y cinco kilómetros de ciclovías, pero los proyectos no progresaron.

Fue hasta el año pasado, cuando habitantes comenzaron a documentar estas obras en redes sociales. En febrero del año pasado, la usuaria Carmen Rodríguez compartió fotografías de lo que sería una estación en la colonia Desarrollo Quetzalcóatl; sin embargo, Ernesto Morua, especialista en políticas públicas y movilidad, denunció a finales de ese año que aún no estaba en operación.

El 9 de septiembre de 2023, Brugada anunció la inauguración del primer biciestacionamiento en el deportivo Santa Cruz Meyehualco y de otros siete.

“Al momento de inaugurar este biciestacionamiento, les queremos informar que también a partir del lunes se van a abrir otros tres sobre Ermita, y la próxima semana otros cuatro. Ocho biciestacionamiento estamos prácticamente arrancando”, dijo dos días después de informar que solicitaría licencia para aspirar a la Jefatura de Gobierno.

El Informe Presupuestal de la Cuenta Pública 2022 de esa alcaldía detalló que se destinaron 17 millones 198 mil 34 pesos para la construcción de seis biciestacionamientos en los siguientes puntos: Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, Atlalilco, Teotongo, Aztahuacán, Santa Catarina y Acatitla Zaragoza.

El Sol de México constató que éste ultimo no está en operación y las obras no han concluido. En este biciestacionamiento no hay estructuras ciclistas. Y aunque la afluencia de autos es alta, el uso de bicicleta es común entre vecinos, quienes las dejan encadenadas a postes.