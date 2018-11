Es falso que el narcotráfico me haya sobornado: Genaro García Luna

Genaro García Luna, quien fuera Secretario de Seguridad Pública Federal y recientemente acusado por El Rey Zambada de aceptar sobornos por parte del narco, aseguró que eso es "completamente falso."

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el exfuncionario negó que haya aceptado dichos sobornos.

Es falso que el narcotráfico me haya sobornado. Yo nunca lo conocí ni tuve contacto con él. Todo es mentira, es parte de una estrategia del crimen organizado.





Asimismo, se dijo seguro del trabajo que realizó en el gobierno de Felipe Calderón durante el 2006-2012 y afirmó que no tiene nada que ocultar, por lo que no tendría ningún problema en ser investigado.

No tengo ningún problema, que me investigue el próximo gobierno. No tengo una empresa inmobiliaria, eso es mentira. Yo estoy a favor de la transparencia de que haya escrutinio, de que se aporten las pruebas necesarias.

Destacó además la labor que realizó contra el crimen organizado, en el que incluso la DEA, lo felicitó por el trabajo que había hecho tras combatir al crimen.

Al ser cuestionado sobre las actividades que ahora realiza para vivir, reveló que es consultor de seguridad en una empresa que se enfoca en crear proyectos tecnológicos y que estuvo fuera de México trabajando para otros países como Chile.

Finalmente, y en relación a la creación de la Guardia Nacional, García Luna se dijo respetuoso de la decisiones de Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad.

Yo soy respetuoso de las decisiones de AMLO en materia de seguridad y creo que detección temprana del delito es algo vital para poder combatir la delincuencia.