Familiares de Marco Antonio desconocen su estado de salud

Los familiares de Marco Antonio Sánchez Flores, detenido por policías de la Ciudad de México y desaparecido por cinco días, desconocen su estado de salud luego de que fuera internado en el hospital psiquiátrico infantil Juan N. Navarro, al sur de la Ciudad de México.

El padre del estudiante, Antonio Sánchez, reveló en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, que por órdenes médicas no puede ver al joven por lo que no sabe cuál es su estado actual de salud, pero se mostró tranquilo por la atención hospitalaria que ya le están dando.

"No lo hemos podido ver, me tocó estar aquí en la noche, pero se suspendió la visita, hoy me dijeron que a las nueve, pero igual se suspende otra vez. No lo hemos visto desde antier porque he tenido que revisar otros trámites y hay que seguir los reglamentos del hospital", precisó.

El señor Sánchez afirmó que tampoco saben cómo va la investigación sobre la detención y desaparición de su hijo durante cinco días.