Norberto le debía 700 mil pesos a "La Yuri", mujer que planeó su secuestro

Una deuda de 700 mil pesos que Norberto Ronquillo Hernández tenía, se presume fue el móvil del secuestro y homicidio del estudiante de la Universidad del Pedregal.

De acuerdo a las investigaciones de inteligencia, esa cantidad se la debía Norberto a una mujer que conocía, quien fue identificada como La Yuri.

Autoridades continúan en la búsqueda de la mujer involucrada para detenerla y llevarla a prisión

Se dio a conocer, en una tarjeta informativa, que en el caso, además de La Yuri, está involucrada la señora Elvia, dueña de la casa de seguridad y participante en la intercepción de la víctima; ese día se trasladaba en una motocicleta.

Aunque no se precisa porqué Norberto tenía esa cantidad como deuda con Yuri, los encargados de las investigaciones no descartan que haya sido por negocios no muy claros; sin embargo, las pesquisas continúan a fin de aclarar en su totalidad el caso del estudiante.

Durante las investigaciones de la Secretaría de Marina Armada de México y de la PGJCDMX, se logró conocer que hay cuatro detenidos por el caso Norberto, quienes fueron identificados como:

Fernando "N", fue detenido con el vehículo con el que interceptó a la víctima, mismo que estaba registrado en una plataforma de transporte de pasajeros; además, le fueron aseguradas dosis de narcóticos.

Daniel "N", detenido y vinculado a proceso por el delito de secuestro agravado, estaba registrado como socio conductor en la misma aplicación que Fernando "N".

Óscar "N", fue detenido en la alcaldía Miguel Hidalgo, se encontraba el 4 de junio en la escuela de la víctima; se le ubicó en el mismo día y hora en las que estuvo el cuerpo de Norberto Ronquillo. Al momento de su detención se le decomisaron dosis de narcóticos.

José "N", detenido por su probable participación en la detención y traslado a la casa de seguridad.

Foto: Especial

La semana pasada, en conferencia de prensa, la procuradora Ernestina Godoy, informó que una deuda personal sería el móvil de su secuestro y homicidio; sin embargo, destacó que las labores de investigación continúan hasta que se pueda esclarecer el caso en su totalidad.