Tortura sexual, algo común que se vive en los reclusorios

La violencia sexual con fines de tortura en los hombres es una práctica que se está presentando en los reclusorios, y es una acción más común de lo que se cree, se lee en una de las cinco recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Hay 15 víctimas masculinos, están en investigación estos casos, informó, Nashieli Rodríguez, presidenta de este órgano capitalino.

Mencionó que la Ley que prohíbe la tortura, pero no se cumplen en el país y tampoco en la ciudad. "Todavía nos falta mucha capacitación en términos de cómo hacer investigación y averiguación, entonces lo más fácil para los policías ministeriales y los policías de primer contacto, igual, es tratar de resolver los casos en lugar de que con evidencias científicas y con procedimientos de interrogatorio, que se pueden dar sin llegar a la tortura, hacerlo de otra manera”, mencionó.

"La tortura no es un mecanismo de castigo y de control, no estamos en la edad media, y no es posible que sigamos haciéndolo y que hay diferentes maneras de mantener la paz y el orden en los centros penitenciarios, por poner un ejemplo", agregó.

En las cinco recomendaciones emitidas por la CDH hay 112 víctimas indirectas, y directas; 74 de ellas directas. Hay 400 quejas por tortura, este registro suma denuncias desde el 2008 a la fecha.

La violencia sexual hacia hombres, está sumamente estigmatizada, y generalmente no se denuncia, que no se ve como tortura; y la violencia sexual con fines de tortura para incriminarse o para autoinculparse en el caso de mujeres, alertó.

Indicó que en el caso de hombres se da en los centros penitenciarios, en el caso de las mujeres no se da, se da en el momento de que las detienen o de que están presentando sus declaraciones.

Expuso que las recomendaciones es para señalar que en lo relacionado con el ejercicio de la tortura hay una alta impunidad: “Hay una impunidad en la investigación, hay impunidad en términos de quién ejerce la tortura hacia las personas y hay impunidad hasta en el sentido de que estás investigaciones que se basan en tortura no nos llevan a la verdad y también hay impunidad en esa parte”.