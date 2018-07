La violencia la generan los grupos locales: Raymundo Collins

Un veracruzano, un hombre de familia, un policía que tiene claro que un solo frente es lo que se necesita para combatir a los grupos criminales en una de las ciudades más grandes del mundo es el que ha tomado las riendas de la Secretaría de Seguridad Pública.

Las voces opositoras no se han hecho esperar. En la Asamblea Legislativa hay un rechazo contra Raymundo Collins Flores y la jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum adelantó que no será parte de su gabinete.

Pero eso no parece importarle al nuevo mando de la SSP capitalina, se dice optimista y sabedor de que puede enderezar el camino de la corporación, desapareciendo los moches y con un ataque directo contra los grupos de la delincuencia.

El ingeniero naval lo dice claro “no soy un improvisado”, y aunque apenas tiene 10 días en el puesto, desde el primero ya daba a conocer las rutas de esta nueva estrategia que quizá duré sólo unos meses, pero en la que tiene plena confianza.

Acepta que hay mucho por hacer en materia de seguridad, pero en cierto punto reduce la violencia a un enfrentamiento entre dos rivales El Betito y El Tortas, exalumnos de Francisco Javier Hernández Gómez, alias Pancho Cayagua.

¿Por qué tomar la Secretaría de Seguridad Pública capitalina en un momento tan complicado?

Cuando platiqué el tema con el doctor Amieva, no lo pensé demasiado, lo consulté con quien tenía que consultarlo a nivel familiar y me dieron un voto de confianza la familia y por eso lo decidí. Yo creo en la protección de la ciudadanía, yo he actuado como policía, he trabajado como policía, sé que lo se siente y siempre he pensado que somos más fuertes como estado que cualquier grupo delincuencial, es parte del por qué acepté este reto que es muy muy importante.

¿Qué delegación es la que más retos tiene?

De entrada nosotros reconocemos la problemática que tenemos de inseguridad, tenemos robo a cuentahabiente, robo a

transeúnte, robo a casa habitación y una serie de cosas que han ido haciendo que la vida en la sociedad que transita, labora y vive aquí se vea trastocada. Hay lugares, por ejemplo en la zona de Cuautepec donde tenemos 40 elementos, cuando es una zona donde debemos tener 100 o 150 elementos ahí. Todo eso lo vamos a ir incrementando.

Es decir, vamos a hacer una redistribución tanto de personal, aumentándolo, como de equipo disponible.

¿Se aumenta la capacidad operativa?

Vamos a reorganizar. Yo no tengo tiempo para cambiar estructuras ¿qué vamos a hacer? vamos a reorientar las diversas fuerzas que tenemos en la Secretaría para poder irnos a la calle a las zonas de alto índice con una mayor presencia de la Secretaría de Seguridad Pública.





NARCO Y MARINA

En uno de los sillones de su oficina, en lo alto del edificio de Liverpool 136, junto a una escultura de bronce y rodeado de fotos de la ciudad, una bandera de un verde desgastado y aún la fotografía del exjefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, habla del narcomenudeo sin sobresaltos.

Foto: Cuartoscuro

¿Qué problemas ha notado en el tema del narcotráfico?

Tenemos varios, pero la más notable en este momento es... cuando crean la Unión de Tepito y a la muerte de su líder por uno de sus segundos, entra un enfrentamiento entre los dos, debajo de él y el otro crea la Antinuón. El pleito entre esos dos grupos es lo que ha causado mucha violencia. La instrucción que yo tengo es: vamos contra los grupos, vamos contra las tiendas de narcomenudeo. Tenemos que coordinarnos con las instancias federales muy bien, con la Procuraduría de Justicia local. Ya estamos haciendo este tipo de contactos.

FOTO: AFP

¿Qué pasa con Tláhuac?

Hace unos meses se desarticuló la banda de El Ojos. Se dice que hay algunos familiares que siguen de alguna manera con el tema. Estamos haciendo labores de inteligencia para poder dar acciones contundentes y reducir este delito. Como ejemplo: El fin de semana se desgajó un cerro en Topilejo, afortunadamente no tuvimos víctimas que lamentar. Llegué unos minutos después a la zona y después de que revisamos que no hubiera vidas en peligro, la gente se me acercaba y me decía: 'tenemos un problema de violencia aquí de narcotráfico tremendo, pero no tenemos más patrullas'. ¿Qué pasa? Es, eso, si no hay patrullas, si no hay presencia policiaca, es un vacío que llena la delincuencia.

No lo vamos a permitir.





¿Se van a apoyar con el Ejército o la Marina...?

Nos vamos a apoyar con las instancias en las que tengamos que apoyarnos en su momento.

¿Se mantiene en lo dicho por otros funcionarios sobre que no hay grupos del narcotráfico?

Yo he estado en cuestiones de lucha contra el narcotráfico y una de las características principales que hemos visto en otros lugares con respecto a este problema es la utilización de armas de muy alto poder, en todos los eventos, incluyendo granadas y bazucas, calibres .50, R15, cuernos de chivo, es muy raro encontrar eventos con cárteles en las que se usen pistolas.

Aquí nos estamos encontrando que no tienen ese tipo de armas, estamos viendo que son gente organizada pero son muy locales.

Están generando un grado de violencia pero siempre utilizando pistolas. Eso me llama la atención.

Foto: Tercero Díaz / Cuartoscuro





REGORGANIZAR

Collins Flores, quien confesó que de niño quería ser policía o bombero y que su comida favorita es la sopa de fideo con mollejas, no perdió tiempo y comenzó a hacer cambios, el principal: tener presencia policiaca que no le dé espacios a la delincuencia, al mismo tiempo que parece innovar en el modelo, parece que se regresa a lo que conoce, a las bases.

¿Dónde estaban esos policías?

Estaban distribuidos. Aquí hay grupos en las secretarías que tenían o tienen diferentes cantidades de policías que tendrían que estar en la calle o en grupos asignados a subsecretarías.

Ahí hacían diversas cuestiones policiacas pero que finalmente a lo mejor se contraponían con las mismas acciones de otra subsecretaría. Aquí lo que vamos a hacer es tener un solo frente contra la delincuencia. Yo no estoy adivinando, ya estuve en esta secretaría cuando había nada más un solo subsecretario.

Foto: Cuartoscuro

¿Es más violento que antes?

Creo que no es más violento, creo que hay grupos que están creando violencia entre ellos, pero aun así nosotros tenemos que intervenir y sea el caso que sea tenemos que detener a la gente.

En el tema de corrupción...

Nos encontramos con panfletos con supuestas reuniones que pedían cooperaciones y darle un regalo al nuevo secretario. No sé qué fuera pero sí se llevaron una regañada de aquellas. Entonces junté a todos, todos me conocen y les dije: A ver, no soy la madre Teresa de Calculta, pero cuando yo estuve aquí una de las primeras cuestiones que me pidieron fue cortar la cuestión de los moches y así fue y no existió ni un solo policía, jefe o mando que pudiera decir que hubo circulación de dinero.

Con esa misma autoridad moral que tengo en esta secretaría los junté y les dije: si alguien los está engañando que hay que hacer cooperachas... aquí esto se acabó, si existe o no existe se acabó, no voy a ponerme a ver si es cierto o no es cierto.

¿Va a haber recortes?

A todos les di un voto de confianza, algunos serán removidos, pero yo creo que con la mayoría vamos a estar. Sería ingenuo de mi parte quitar a todos cuando me quedan cuatro meses, es al revés, vamos a hacerlos que trabajen y el que no quiera trabajar con este estilo, bueno no estará en sus posiciones de mando.

¿Cómo atacar el uso de armas de fuego?

El problema de la armas... armas siempre ha traído la delincuencia, el problema que existe es que a partir de que quitan la palabra “grave” en el delito de portar armas, para la delincuencia se vuelve sumamente fácil. ¿Por qué? porque nosotros los agarramos armados, los presentamos y van a salir libres de inmediato. Eso les permite salir a la calle, tienen sus canales de compra de armas y al otro día están robando igualmente. Nosotros lo que tenemos que hacer es luchar contra ellos.

Foto ilustrativa: pixabay.com

¿Dónde consiguen las armas?

Si yo supiera ya les hubiéramos caído. Si tuviéramos la idea ya los hubiéramos interceptado. Los delincuentes tienen sus propios carriles, los cuales cuidan mucho para que justamente la autoridad no los sorprenda o se las quite.





LAS MOTOS

Collins Flores ha tenido unos días sin descanso y lo hace saber a la ciudadanía con informes de lunes a viernes antes de las 6:00 p.m., en donde ha dado cuenta de los cientos de motocicletas que ha mandado al corralón, sólo 700 en un día.

La delincuencia está usando la motocicleta para robar, atacar a sus contrincantes y huir. ¿qué hace la SSP al respecto?

Ahorita tenemos un operativo importante contra todas las motocicletas que circulan en la ciudad. En un solo día mandamos al corralón más de 700 motocicletas, traemos un operativo importante porque las están usando para cometer delitos. Están haciendo una copia de lo que paso, efectivamente, en Colombia, pero también vamos a utilizar técnicas que utilizaron ellos para disuadir este tema.

¿Van a usar las técnicas de Colombia?

Nosotros tenemos nuestras propias técnicas, no necesitamos copiar a nadie, pero la lectura de la cuestión nos permite darnos una idea de cómo cualquier otro país, no necesariamente Colombia, de Europa o Asia, ha usado técnicas contra la delincuencia.

¿Cómo estar alerta sobre el robo de combustible en la ciudad, donde los ductos pasan por zonas urbanas, a diferencia de otros estados donde sucede, generalmente, en las rurales?

Hemos detenido gente en la ciudad por esta cuestión del huachicol, uno de ellos dentro de un panteón, donde nadie hubiera pensado que iba a suceder, pero perdemos de vista que ahí cerca estaba la refinería de Azcapotzalco, que fue la más grande de este país en su momento, entonces hay ductos que siguen alimentando de gasolinas. El día de hoy, ya me puse en contacto con las autoridades de Petróleos Mexicanos (Pemex) y vamos a realizar, de acuerdo a sus datos técnicos, las zonas donde circulen los poliductos que puedan contener gasolina o turbosina.

¿Qué bases dejará sentadas para el siguiente gobierno?

Lo que estamos tratando de hacer es detener a la mayor parte de la delincuencia que está asentada. Ya será una decisión del equipo de transición optar o no por el camino que yo estoy siguiendo o mejorarlo o usar otro modelo. Nosotros lo sabremos cuando llegue el equipo de transición, pero ahí estaremos abiertos para explicarles absolutamente todo lo que estamos haciendo.

¿Prevé una auditoría?

No. Tengo que ver de aquí para adelante. Tengo muy poco tiempo para ver hacia atrás, ya estamos en la entrega-recepción. Cambiamos a nuestro oficial mayor que ya está en la cuestión de los números, pero no nos vemos con problemas económicos de aquí al cierre del año.