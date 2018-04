Murales de SCT, a bodegas tras sismo 19-S

Los 15 murales que desde 1954 se encuentran en los inmueble de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) serán llevados a unas bodegas acondicionadas donde recibirán mantenimiento mientras se decide dónde serán reubicados.

Su posible instalación en el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como lo diera a conocer el pasado 14 marzo el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, no es un hecho. Afirmó la dependencia federal a El Sol de México, mediante la solicitud de información 0000900043718.

"Si bien a la fecha se ha mencionado la posibilidad de que las obras de arte en comento se integren al Nuevo Aeropuerto de México en construcción, no es este el momento para que tal decisión sea tomada, por lo que al momento no existe una constancia documental que acredite tal circunstancia. Lo cierto a este día es que los murales serán desmontados para asegurar que no corran riesgo alguno, quedando debidamente almacenados hasta que se concrete una decisión sobre su destino final", se expresó en la respuesta a este medio.

El inmueble en el que se encuentran, conocido como Centro SCOP, en Eje Central y Xola, sufrió daños en el terremoto de 1985, pero pudo ser reparado y continuó funcionando hasta el sismo de la tarde del pasado 19 de septiembre



". Conforme a los dictámenes estructurales realizados al inmueble que alojaba al Centro Nacional SCT, los edificios que lo integran sufrieron daños importantes a raíz del sismo del 19 de septiembre de 2017, con el consiguiente riesgo para los trabajadores de la Secretaría, situación que llevó a su desalojo inmediato", se informó.

En una visita realizada a la zona, comerciantes lamentaron que las oficinas cierren, pues prevén que tendrán el mismo destino, ya que sus principales clientes eran los trabajadores de la SCT.

Las obras son de los autores José Chávez Morado, Juan O'Gorman, Arturo Estrada y Rosendo Soto, y describen la lucha del pueblo mexicano por su libertad, así como la fecundidad de la tierra y los servicios de transporte y las comunicaciones.

"El rescate de los murales y esculturas del inmueble conocido como Centro SCOP, implica la complejidad propia de un proyecto derivado de un hecho de la naturaleza, debiendo contar con plena certeza sobre el cumplimiento de la regulación aplicable, la seguridad de los bienes y su conservación a futuro; para ello, es la intención de la SCT, con el acompañamiento del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el apoyo de una empresa especializada, de iniciar en breve el desmontaje de los murales para su almacenaje en bodegas acondicionadas".