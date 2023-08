Obras de puente de Los Poetas se realizarán lo más rápido posible, afirma Batres

Las obras del Puente de los Poetas, en la zona de Santa Fe, serán realizadas lo más rápido posible, para que genere la menor molestia posible, aseguró Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Desde el 14 de agosto, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) realiza la reparación de juntas constructivas en ambos sentidos de la arteria, lo cual ha provocado tráfico en la zona e incluso asaltos.

Te recomendamos: Martí Batres anuncia construcción del gran parque del muralismo mexicano en el Centro SCOP

CDMX CDMX renovará la calzada de Chapultepec

Incluso, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, publicó un video en sus redes sociales, en el que acusa al gobierno central de no avisarles sobre los trabajos y de no tener vigilancia, tanto para el tránsito como para la seguridad de los automovilistas que por ahí circulan.

Cuestionado al respecto, el mandatario informó que las obras, consistentes en el reemplazo de juntas de la calzada del puente vehicular Los Poetas, son indispensables para seguridad de automovilistas y de usuarios del puente.

Detalló que, durante las primeras semanas del programa de obra, están en fabricación 60 metros de juntas de acero y esta semana inician las actividades de instalación, en la que participan 30 trabajadores divididos en horarios diurnos e incluso nocturnos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Se labora de manera continua por el tipo de obra que no puede dejarse suspendida, sino que debe de tener continuidad hasta consolidarse porque si no podría afectarse la obra misma por sus propias características. Se va a buscar que sea lo más rápido posible, para que genere la menor molestia posible, pero sí es una obra importante porque si no se hace esta obra tendríamos otro tipo de reclamo más delicado”, afirmó.

Batres Guadarrama expuso que la Secretaría de Gobierno escuchará a los vecinos para ver qué planteamientos tienen respecto al puente y, en su caso, ayudarlos en lo que se pueda.