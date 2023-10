Obras de Trolebús Chalco-Santa Martha terminarán antes de que acabe el sexenio de AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acudió a Valle de Chalco en el Estado de México, donde dijo que antes de que termine su gobierno va inaugurar el Trolebús Chalco-Santa Martha.

Está mañana el presidente acudió a un evento de entrega de programas del Bienestar junto con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, en esa demarcación, donde dijo que ha recorrido los más de 2 mil 500 municipios del país.

Aseguró que ya se establecieron los cimientos, las bases para la transformación de México, y que los programas se han elevado a rango constitucional para no poder quitarlos.

Recordó que había un compromiso de construir el Metro hacia Ixtapaluca, pero no fue así, sin embargo, dijo, que ahora se está realizando el Trolebús Chalco-Santa Martha el cual ayudará a la movilidad de la zona oriente del Estado de México.

"Cumplimos un compromiso, no como quería yo por qué no me gusta ocultar nada, cuando andábamos luchando de que se iba a construir el metro ha Ixtapaluca y estuve insistiendo, y se podía haber iniciado la construcción del metro de Los Reyes la Paz a Ixtapaluca para ayudar a Chalco y Valle de Chalco, pero no nos iba a alcanzar el tiempo de dejar terminada la obra y había problemas en la estación de Los Reyes La Paz de saturación y se decidió hacer una obra del Trolebús de Ixtapaluca -Chalco hasta Santa Marta, ya está construyéndose y antes de que yo terminé el gobierno lo vamos a inaugurar", explicó.

Detalló que la obra tendrá una inversión de 10 mil 500 millones de pesos, la cuál tiene una participación del gobierno del Estado de México y federal.

Foto: Orlando Salinas | El Sol de Toluca

Frente a cientos de asistentes que se congregaron en el Deportivo Luis Donaldo Colosio ubicado sobre la avenida Tezozomoc, dijo que se acabaron gobiernos corruptos y que se acabó la robadera.

"Hicieron mucho daño estos políticos corruptos, neoliberales, porfiristas; no van a regresar por sus fueros", aseguró.

Anunció que en Valle de Chalco se va a seguir apoyando a los jóvenes, dónde a solo 800 se les ha apoyado con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y a nivel Universidad solo 58 son apoyados.

Foto: Orlando Salinas | El Sol de Toluca

"Los que reciben becas de nivel universitario, es claro y lamentablemente que muy pocos jóvenes llegan al nivel universitario, porque se van quedando en el camino, tienen la necesidad de trabajar y ya dejan la escuela por eso solo 58 tienen becas para nivel universitario aquí en Valle de Chalco",

Por lo que instruyó que busques a los jóvenes universitarios para apoyarlos y continúen son sus estudios.

Asimismo dijo que en esta localidad se dan apoyos a 6 mil 274 beneficiarios del nivel primaria, pero en los próximos días se duplicarán.

Durante su discurso aseguró que su principio es no robar, no mentir y traicionar. Por último recalcó que seguirán los programas del Bienestar para el pueblo y por el pueblo.

