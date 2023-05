Caso Santiago Taboada: PAN denunciará a la fiscal Ernestina Godoy por espionaje

El Partido Acción Nacional (PAN) interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, por espionaje, tortura y exhibición de videos de una carpeta de investigación.

Respaldado por la Coalición va por México, el coordinador panista en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, aseguró que la Fiscalía capitalina abrió carpetas de investigación en su contra y en la del alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, para intervenir sus comunicaciones y su geolocalización.

"Tuvieron que meternos en carpetas de secuestro para poder acceder, y hoy ya saben que él y yo estamos aquí; ese es un delito federal", indicó Jorge Romero.

Precisó que la acusación de tortura es por la presión y amenazas a las que fue sometido Dionisio "N", testigo protegido que colabora en la investigación inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez, así como por la exhibición de los videos.

"Es presionarlos y amenazarlos para incriminar a cambio de mejorar su situación jurídica. Eso se llama tortura", precisó Romero.

Santiago Taboada aseguró que en 15 ocasiones la Fiscalía solicitó la intervención de sus comunicaciones, y mostró el documento de denuncia.

"Ni me voy a doblar, ni me voy a rajar. (...) Ya me buscaron en mis cuentas con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en mi vida privada a través de mis telecomunicaciones. Aquí la espero a la jefa de Gobierno", señaló Taboada.